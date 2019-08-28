25'inci James Bond filmi, 2020 nisanında sinemalarda gösterilecekmiş.. Bu da, Daniel Craig'in son "Bond" rolü olacakmış.. Sean Connery ile başlayan, James Bond serisinin 26'ncısında önemli bir "İlk" olacak.

Yeni James Bond, ya "Siyah" olacak, ya "Kadın.."

Şimdilik baskın görünen fikir, "İlk Zenci Bond!."

Aday da belli.. Altın Küreli oyuncu İdris Elba..

Elba bu yüzden, Kötü Adamı oynadığı halen sinemalarımızda gösterilen Hızlı ve Öfkeli /Hobbs & Shaw filmindeki "Ben siyah James Bond'um" şeklindeki repliği söylemeyi reddetti, onun yerine "Ben siyah Süpermen'im" dedi.