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HINCAL ULUÇ
28 Ağustos 2019, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Ülkemizde “Yazar” çeşitleri..

geçen hafta köşesinde ayni yazarın ayni konuda aralarında seneler olan iki yazısını yayınladı, isim vermeden.
Geçen yıllar, artan bilgi, yaşanan deneyimler insanoğlunun fikirlerini değiştirebilir. Geçmişin en azılı komünistlerinin bugün sağın, hatta faşizmin önde gideni olduğunu çok gördük. Bu öylesi değil.. Onun için zaten, Ahmet Hakan kardeşim bu satırları alt alta, yorumsuz koymuş..
Sevgili Ahmet, benden iyi bilirsin ama ben gene de özetleyeyim..
Dünyanın en çok köşe yayınlayan ve bu yüzden en çok köşe yazarına sahip ülkesinde yaşıyoruz. Bu kadar çok olunca, içimizde her türlüsü oluyor.
Bu fikir dönekliğine sebep olan şeylere göre bakarsak, yazarları şöyle bir tasnif edebiliriz..
1- Rüzgara göre esenler.. Genelde iktidarcılardır. Kim iktidarda ise onun borusunu üfler, geçinir giderler.
2- Parayı verenin düdüğünü çalanlar.. İktidar, muhalefet fark etmez. En çok parayı kim verirse onun gazetesine giderler, orda mesela eski patronlarına bile söverler.. Ordan ayrılınca da, eski patronlarına sövdüren patrona söverler, çekinmeden. Sövmek en iyi ve en kolay yaptıkları iş olduğu için, tek meseleleri sövecek hedefi belirlemektir. Bu bol para kazandırır ha..
3- Bunlar yeni türedi.. Sosyal medyaya bakıp, ona göre fikir beyan edenler.. Eee.. Yazılar internette de yayınlanıyor ya.. Mesele en çok "Like" almak olunca, oku sosyal medyayı belirle fikrini..
4- Bu tür, spor sayfalarındadır daha çok.. Skora göre yazanlar. Kazanan haklı, golü atan iyidir.
5- Kişisel sempati ve antipatilerine göre yazanlar. Dostuysan yaşadın. Seni sevmiyorsa bittin..
7- Proje yazarları.. Gazetenin PR bölümü, firma, ya da insanla anlaşır, parayı alır, yazar da o firma ya da kişiyi tanıtır, över.

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Şimdi diyeceksin ki, "Hıncal Ağbi, listende, yanlış da, doğru da olsa düşündüğünü, sosyal medyada linç edileceğini bilse de inandığını yazan, Akçalı işlere hiç ama hiç girmeyenlere yer yok mu?."
Var tabii.. Var da, 7'nci madde olacak kadar kalabalıklar mı, onu bilmiyorum, Ahmetciğim!.
Hani, istisnalar kuralları pek bozmazlar ya?.

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