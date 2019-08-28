Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Hıncal Uluç > Yakışmıyordu zaten!.
HINCAL ULUÇ
28 Ağustos 2019, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Yakışmıyordu zaten!.

Yaz çapkınlıkları ve safaları ile ünlü başkanımız (Sadece 'ın değil, Kulüpler Birliği'nin de, başkanı ya) , Queresma'yı kadro dışı bırakmış. "Kendine ya takım bul, ya da kalırsan, sezon boyu idman yapacak yer" demiş..
Queresma kim?.
Bugün, bu sezon, Türkiye Liglerinde oynayan tek ama tek dünya yıldızı.. Tek başına seyredeğer tek adam..
Beşiktaş bir futbol oynar da, bu oyuna uymazsın, neyse. Ama Beşiktaş hiçbir şey oynamıyor. O zaman takımın en büyük şansı, bireysel yeteneği yüksek bir yıldızın tek başına bir şeyler yapması.. O da işte Quaresma..
Satsan, para kazansan neyse.. "Antrenmana bile gelme.."
Niye?.
Orman'a kurban lazım, çünkü. Tribünler Avcı avına çıkıyorlar. Orhan Ak, kurban ediliyor.
Tribünler Orman'ı yakmak istiyorlar..
Bu defa kurban Queresma..
Yani mesele Beşiktaş değil, Çapkın Başkan'ın Beşiktaş'ın başında kalması..
Valla iyi de hava oluyor, Orman'a bu ünvan..
Hocam, sırada sen varsın, aman dikkat!.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN