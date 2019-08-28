Yaz çapkınlıkları ve safaları ile ünlü başkanımız (Sadece Beşiktaş'ın değil, Kulüpler Birliği'nin de, başkanı ya) Fikret Orman, Queresma'yı kadro dışı bırakmış. "Kendine ya takım bul, ya da kalırsan, sezon boyu idman yapacak yer" demiş..

Queresma kim?.

Bugün, bu sezon, Türkiye Liglerinde oynayan tek ama tek dünya yıldızı.. Tek başına seyredeğer tek adam..

Beşiktaş bir futbol oynar da, bu oyuna uymazsın, neyse. Ama Beşiktaş hiçbir şey oynamıyor. O zaman takımın en büyük şansı, bireysel yeteneği yüksek bir yıldızın tek başına bir şeyler yapması.. O da işte Quaresma..

Satsan, para kazansan neyse.. "Antrenmana bile gelme.."

Niye?.

Orman'a kurban lazım, çünkü. Tribünler Avcı avına çıkıyorlar. Orhan Ak, kurban ediliyor.

Tribünler Orman'ı yakmak istiyorlar..

Bu defa kurban Queresma..

Yani mesele Beşiktaş değil, Çapkın Başkan'ın Beşiktaş'ın başında kalması..

Valla iyi de hava oluyor, Orman'a bu ünvan..

Abdullah Avcı Hocam, sırada sen varsın, aman dikkat!.