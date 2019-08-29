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HINCAL ULUÇ
29 Ağustos 2019, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Teşekkürler Emine Hanım!.

Ne güzeldi, o fotoğraf!. Emine Hanım geride durmuş. Önünde Kahramanmaraşlı yapışık kardeşler, Sema ve Ayşe Tanrıkulu var. Emine Hanım, Ankara'ya, Külliye'ye davet ettiği ikizleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırıyor.
Resme bakarken ne kadar duygulandım, ne kadar mutlu oldum, bilemezsiniz. Hele çorbada minnacık bir tuzum da olunca..
Yaşam dolu ikizlerin, başarıyla bitirdikleri liseden sonra, 'ne devam arzuları, bir kaç puan yüzünden gerçekleşmeyince, durumu köşemde Emine Hanım'a anlatmıştım.
Emine Hanım, sorunu çözmekle kalmadı, ikizleri Ankara'ya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de davet etti, işte..
Sema ve Ayşe'nin yüzlerindeki o mutluluk gülüşünü hiç unutmayacağım Emine Hanım!.
Teşekkürler!.

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