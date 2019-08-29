Ozan Binici dostum bana müjdeyi verdi.. Ben de size..

30 ağustos cuma günü, yani yarın saat 11.30'da, o tiryakisi olduğum Yaz Tatiline giren "Kadıköy'deki Karaköy İskelesi/ İstanbul Kitabevi Konserleri" var ya, bir özel gün yapıyor..

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, "Atatürk'ün Sevdiği Rumeli Türküleri ve Şarkıları" programı ile katılıyor.

Ekip, gene İTÜ Türk Müziği Konservatuarı öğrencileri.

Rabia Saklı (Soprano), Berke Meyman (Tenor), Erman Ertan (Kanun), Ömer Aşçıoğlu (Kemençe).

Bu konserleri en seven, en izleyen insan olarak, ben de katılacağım tabii, hem Dumlupınar Kutlaması'na, hem de hepsine nasıl bayıldığım Atatürk'ümün sevdiği türküler dinletisine.. Hele o Manastır Türküsü var ki.. Hani Fikriye'nin Kurtuluş Savaşı'nı Ankara Garı Direksiyon Odası'ndan yönetirken hastalanan Atatürk'ün baş ucunda okuduğu Manastır Türküsü..

30 Ağustos'a özel, bu konser ayni gün öğleden sonra 16.00'da da Karaköy'deki Kadıköy İskelesi'ndeki İstanbul Kitapçısı'nda tekrar edilecek.

İkisinden birini kaçırmayın, derim!.