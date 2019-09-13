RTÜK nihayet, Ana Haberler'deki reyting iğrençliğine el koydu. İlgi çekecek, izlenecek tek haber yapamayan kanallarımız artık, şiddet, dehşet sahneleriyle seyirci toplayamayacak, ya adam gibi habercilik yapacak, ya da defolup ekranlardan gidecekler. WhatsApp İhbar Hattı ile, telefonu olan herkesi muhbirliğe, suça seyirci kalıp, videosunu çekmeye zorlayan, onlardan yeterli malzeme gelmeyince, YouTube'den aldığı, yeri, tarihi, sonucu dahi belli olmayan şiddet görüntülerini utanmadan, sıkılmadan "Haber" diye yayınlayanlar, bitecek ve gidecekler.

RTÜK Başkanlığı dün bu rezilliğe el koyduğunu ve çalışmalar başlattığını açıkladı.

Bundan böyle televizyon haberleri öncesinde de "Akıllı İşaretler" kullanılacak. Yani aile izleme saatinde "Aile programı" diye bu rezillikleri yayınlamak sona erecek. Ana Haber öncesi, içeriğe göre "18 yaş üzeri", "Korku", "Cinsellik içerir" işaretleri kullanılacak, bu işaretleri taşıyanlar da, "Aile izleme saati"nde yer alamayacaklar, doğal olarak. RTÜK Başkanlığı bu konuda çalışmaların başladığını açıkladı ve dedi ki..

"Şiddet barındıran görsel ve işitsel yayın içerikleri, bilhassa geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizde özendirici etkiye sahip olabileceği gibi bizleri, toplum nezdinde çok tehlikeli ve vahim sonuçlar doğurabilecek şiddetin normalleşmesine de götürebilmektedir.

Çeşitli iletişim kanalları üzerinden, ya da sosyal medyadan elde edilen amatör kayıtları veya MOBESE görüntülerini hiçbir süzgeçten geçirmeden yayınlamak hiçbir etik değere sığmaz."

"Reyting kaygısı asla insanlık onurunun önüne geçmemelidir."

"Özellikle haber bültenlerindeki özensiz yayınların, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un yayın ilkelerinin sıralandığı 8'inci maddesinde yer alan 'Yayınlar, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' ilkesi çerçevesinde titizlikle takip edilecektir." Heyecanla gelişmeleri bekliyorum, RTÜK Başkanı dostum Ebubekir Şahin!.