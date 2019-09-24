Hürriyet'i özellikle PRoje haber ve yazıları yüzünden, biraz da mesleğim adına yerden yere vuruyorsam, "Doğru"ya ve "Güzel"i de alkışlamam gerek, o zaman..

Hafta sonu en çok elimde kalan ek, Çınar Oskay ve Uğur Vardan kardeşlerimin hazırladığı "Hürriyet Pazar" oldu. Başta Çınar'ın "İntihar etmeyeceksek yüzelim bari" yazısı.

Tam sayfa ama, o kadar tatlı yazmış ki.. Her yazı güzel, ekte. Hepsini okudum, keyifle..

Sevgili Çınar ve Uğur, en son baş başa yemek yiyeli ve "Bunu haftada bir yapalım" diye sözleşeli 1.5 yıl mı oldu, 2 mi?. Aramak, ağbilere mi düşer, kardeşlere mi, ha!.

Davet gezilerine koşmak ve yazmaktan baş alamayan Ertuğrul (Özkök) bile harikalar yaratmış, bu pazar. İstanbul'da gördüğüm Picasso sergisinin İzmir yolunu o kadar güzel, o kadar meraklı, o kadar çekici anlatmıştı, o sergi için bir de İzmir'e gitme hevesi yarattı bende..

Picasso'yu İzmir ve Ege'ye getiren Arkas'a şimdiden teşekkürlerimle..