"Kötü şeyler deneyim kazandırır, iyi şeyler mutluluk" dedi Nilgün Belgün, karşısında oturan Hülya Koçyiğit'e..

Hülya'ya her Mülkiye öğrencisi gibi aşık olduğumda, onu dünyaya tanıtan Susuz Yaz, Berlin'de Altın Ayı alıyor, ülkede yeri yerinden oynatıyordu.

O Hülya şimdi, TRT2'de haftalık talkşov yapıyor.. Sinema, ekran ve sahne üzerinde.. Bu hafta konuğu Nilgün Belgünmüş. Tesadüfen gördüm. Çünkü TRT2'nin program içerikleri hakkında bilgi verme adeti yok.

Pazar Konseri.. Kim.. Nerde.. Ne zaman.. Ne?. Belli değil.

Programın adı var, içeriği yok ki, önceden öğrenip hazırlık yapasın, hatta kaydedesin.. Hayır.. O harika programlardan birini izlemeniz, tesadüf.. Zaplarken karşısına çıkarsa ne ala..

Bu nasıl yöneticiliktir, TRT?:

Neyse?. Hülya, harika sorular hazırlamış, harika görüntüler bulmuş.. Nilgün'ü de çok severim ya.. Kalakaldım ekran başında.. Harika bir program izledim.

Benim sevgili dostum Nilgün neymiş meğer?. Neler öğrendim hakkında.. Biter bitmez de aradım, kutlamak için..

"Ben Los Angeles'tayım" demez mi?.

Benim üç defa izlediğim, yedinci yılına girerek rekor kıran "Aşk ve Komedi" tek kişilik oyunu ile Amerika Turnesine çıkmış iyi mi?.

Yani bizim Magazin Basınına(!) da nasıl alkış..

İkoncan diye biri Mikanos'a gider, peşine nerdeyse özel muhabir takarlar.. Bir Türk sanatçısı, gerçek sanatçı 21 yıl sonra ilk defa Amerika'ya turneye gider, haberleri olmaz.. Boş ver yahu.. Sanatı kim takar?. Bize bikini lazım!.

Kaliforniya'da son Türk sanatçı, 1998!. Tarkan'dı galiba..

Nilgün'den "İlk L. A. gecesi izlenimlerini de istedim. Yazacak. Yarın!.

Şimdiden alkış Nilgün.. Şimdiden ülkem, insanım ve sanatım adına teşekkür!.