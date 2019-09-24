Kadro seçimin kötü. Transferlerin kötü. Sahaya çıkardığın takım kötü.. Oynattığın futbol kötü. Kenardan müdahalen, yaptığın oyuncu ve taktik değişiklikler kötü.. Hatta komik, Fatih Hocam!. Ne oldu sana?.

Nereye gitti Avrupa'da "İmparatore" denen Fatih Terim?.. Ne oldu sana?.

Dün Sabahspor'da bir resmin vardı, minnacık.. Ben olsam yarım sayfa koyardım, 89'da gelen Malatya golü sonrası cezalı olduğun için maçı izlediğin locadaki halini.. "Terim locada çıldırdı" diye başlık atmışlar..

Sen 89'da, tabela değişince çıldırdın. Maçtaki ve ekran önündeki Galatasaraylıları yarım saattir çıldırtıyordun, oysa..

Gene dünkü Sabahspor'dan Mehmet Özcan'ın minnacık bir satırı anlatmaya yeter, sahadaki takımın ve kenar yönetiminin halini..

"Guilherme, "Kaşınan" Aslan'a cezayı kesti."

Galatasaray'ın nerdeyse yarım saattir nasıl kaşındığını bir tek sen ve de yardımcıların(!) görmediniz, Hocam..

Ben evde, meşhur maç takımımızla izlerken "Değişiklik için gol yemeyi mi bekliyorsun" diye bağırdım.. Baktım az ilerimde oturan, iyi spor yazarı ve iyi Galatasaraylı Turan Yücel kardeşim yok.. Caner söyledi.. Öfkeyle kalkmış ve gitmiş ..

Hadi Fener korkusundan rotasyon yapmanı anladım.. İlk yarı fena da değildi durum. Orta sahanın beyni ve enerji motoru Ömer Bayram sayesinde, iyi işler de yapıldı. Eğer, o Andone'nun yerinde, "İşe yaramaz" diye yolladığın Eren olsaydı, ikinci, üçüncü goller de gelebilir, Falcao'nun kenarda oturmasına kimse aldırmazdı.

O takımı bir değişiklikle yok ettin Hocam.. Nagatomo'yu "Guilherme önünde zayıf kalıyor" diye çıkardın. Nerde Linnes?. Galatasaray'ın elindeki en iyi joker.. İki kanatta da bek oynar. Orta, hatta ileri kanatta oynar. Onu kadro dışı bıraktın Hocam..

Çare.. Kenarda bir bek var. Mariano.. Ya da Ahmet Çalık'ı hatta.. Al birini.. Takımın oyununu bozma.

Hayır.. Ömer'in orta sahada ne mucizeler yarattığının farkında değilsin. Çektin onu Guilherme'nin karşısına. Ortaya aldın Lemina'yı.. Savunma daha da zayıflarken, orta saha "Sıfır"a indi.

Adem Büyük'ün "Büyük"lüğü nerdeyse sıfırlanmış, kenarda otura otura.. Sadece "Sahtekarlık"ları kalmış. Farkında değilsin.. Andone sahada yok farkında değilsin..

Kenarda Falcao ve Emre Mor gibi hücum adamların varken, maç gidiyor, farkında değilsin.

Andone'u nihayet çıkarırken aldığın adama bak.. Jimmy Durmaz..

Niye?. Takımı geriye çektin, gene savunma oynatmaya başladın. Yana geriye.. Yana geriye.. O zaman, hani Falcao'yu Fener'e saklıyorsun ya, hiç değilse ileri giden Emre Mor!. Hayır, Emre değil, geriye koşan Jimmy Durmaz lazım sana, değil mi, Hocam..

Hadi onu da anladık.. Peki ilan ederek, davul zurna çalarak, 'Geliyorum' diye televizyonlara reklam vererek gelen Malatya golünden sonra, bitime 1.5 dakika kala Falcao'yu oyuna almak ne oluyor?. "Tükürdüğünü yalamak" ağır kaçar.. "Komiklik" desem olur mu, Hocam!.

Bu Marcao, Luyindama tandemi'ni Fener karşısında düşünmek bile istemediğimi şimdiden söyleyeyim de..

Gerisini inşallah doğru seçer, doğru oynatır, doğru yönetirsin Hocam!.

Yoksa!.. Yoksa "Maazallah!.."