Barbunya tarifi: Barbunya yemeği nasıl yapılır?

Barbunya tarifi oldukça kolaydır ancak pişirme süresinin uzunluğu önemlidir. Barbunya, Orta Amerika ve Meksika'ya özgü bir baklagil olan bir çeşit fasulyedir. Fasulye, önemli bir gıda mahsulü ve dünya çapında ana protein kaynağıdır. Türkiye'de de barbunya yemekleri (özellikle zeytinyağlı barbunya) oldukça popülerdir. Peki, barbunya nasıl yapılır? Çeşitli geleneksel yemeklerde kullanılan barbunya fasulyeleri genellikle uzun süre pişirilir. Ham veya yanlış pişirilmiş barbunya fasulyesi toksiktir, ancak iyi hazırlanmış barbunya iyi dengelenmiş bir diyetin sağlıklı bir bileşeni olabilir. Haberimizde, en lezzetli ve yapabileceğiniz en kolay barbunya tarifi yer almaktadır.

Beyaz, krem, siyah, kırmızı, mor, çizgili ve benekli dahil olmak üzere çeşitli renk ve desenlerde bulunurlar. Haberimizde, barbunya yemeği hakkında bilmeniz gereken her şey yer almaktadır.

Barbunya esas olarak karbonhidrat ve liften oluşur, fakat aynı zamanda iyi bir protein kaynağıdır.

BARBUNYA TARİFİ MALZEMELERİ

2 su bardağı barbunya

1 su bardağı sıcak su

½ çay bardağı zeytinyağı

2 patates

1 soğan

1 silme yemek kaşığı domates salçası

1 silme yemek kaşığı biber salçası

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

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BARBUNYA TARİFİ YAPILIŞI

Geniş bir tencereye zeytinyağını ve salçaları alın.

İnce dilimler ile doğranmış soğan ve küp küp doğranmış patatesi barbunyadan önce tencereye ekleyip malzemeleri karıştırın.

Barbunya ve ince kıyılmış sarımsağı tencereye ekleyin.

Barbunyayı güzelce kavurduktan sonra üzerine şeker ekleyin ve iyice kavurun.

Son olarak suyunu ve tuzunu ekleyip kısık ateşte ağzı kapalı şekilde pişmeye bırakın.

Suyunu çeken barbunyanız servise hazır.

Afiyet olsun…

100 GRAM HAŞLANMIŞ BARBUNYA İÇİN BESİN DEĞERLERİ

Kalori: 127

Su:% 67

Protein: 8.7 gram

Karbonhidrat: 22.8 gram

Şeker: 0.3 gram

Lif: 6.4 gram

Yağ: 0,5 gram

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PROTEİN

Barbunya protein bakımından zengindir.

Sadece 100 gram haşlanmış barbunya fasulyesi neredeyse 9 gram proteine sahiptir ve toplam kalori içeriğinin %27'sini oluşturur.

Fasulye proteininin beslenme kalitesi genellikle hayvansal proteinden daha düşük olmasına rağmen, fasulye birçok insan için uygun bir alternatiftir.

Aslında fasulye, bazen "fakir adamın eti" olarak da adlandırılan en zengin bitki bazlı protein kaynaklarından biridir.

Barbunyada en çok çalışılan protein, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilen phaseolin'dir.

Barbunya ayrıca lektinler ve proteaz inhibitörleri gibi diğer proteinleri içerir.

BARBUNYADA KARBONHİDRAT

Barbunya esas olarak toplam kalori içeriğinin yaklaşık %72'sini oluşturan nişastalı karbonhidratlardan oluşur.

Fasulye, diğer diyet nişastası kaynaklarına kıyasla nispeten yüksek oranda amiloz (% 30-40) içerir. Amiloz, amilopektin kadar sindirilebilir değildir.

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Bu nedenle, barbunyadaki fasulye nişastası yavaş salınan bir karbonhidrattır. Sindirimi daha uzun sürer ve kan şekerinde diğer nişastalardan daha düşük ve daha kademeli bir artışa neden olarak, barbunya fasulyesini tip 2 diyabetli insanlar için özellikle faydalı hale getirir.

Barbunya, glisemik indekste (GI) çok düşük sırada yer alıyor;

Aslında, fasulye nişastasının kan şekeri dengesi üzerinde diğer birçok yüksek karbonhidratlı gıdadan daha faydalı bir etkisi vardır ve şekeri dengelemeye yardımcı olabilir.