Kızartma kabak mücver tarifi: Yağda kızartma kabak mücver nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Mücverinizin düzgün olabilmesi ve dağılmaması için rendeledikten sonra sıkıp suyunu çıkartmanız ve bu suyu atmanız çok önemli. Yumurta ve unu koyduktan sonra mücver karışımınız çok katı gözükebilir. Merak etmeyin, 5 dakika dinlendirdikten sonra kıvamı oturacaktır.