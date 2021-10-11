Kızartma kabak mücver tarifi: Yağda kızartma kabak mücver nasıl yapılır?

Mücver, neredeyse her sebzeden yapılması sayesinde sofralarda sık sık gördüğümüz bir yemektir. Hem sağlıklı hem de lezzetli mücver tariflerinden biri de kabak mücveridir. Kızartarak yenebilen kabak mücveri nasıl yapılır? İşte en güzel kızartma kabak mücver tarifi…

Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:19
  • 6 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Diğer
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 3 adet orta boy yeşil kabak
  • 3 adet yumurta
  • 2 adet yeşil soğan
  • 1 su bardağı un
  • 1 adet kabartma tozu
  • Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, nane, kimyon

AŞÇININ NOTU

Mücverinizin düzgün olabilmesi ve dağılmaması için rendeledikten sonra sıkıp suyunu çıkartmanız ve bu suyu atmanız çok önemli. Yumurta ve unu koyduktan sonra mücver karışımınız çok katı gözükebilir. Merak etmeyin, 5 dakika dinlendirdikten sonra kıvamı oturacaktır.

YAPILIŞI

  • Uç kısmını kesip kabuklarını soyduğunuz kabakları rendeleyin.
  • Rendelediğiniz kabakların suyunu sıkın ve kalanı bir kaba aktarın.
  • Diğer yeşillikleri de keserek kaba koyun.
  • Tuzunu ve baharatlarını da ekleyip karıştırın.
  • Yumurtaları ayrı bir kapta çırpın ve unu eleyerek üzerine koyun ve iyice karıştırın.
  • İki kabı birleştirip mücver karışımını 5 dakika dinlendirin.
  • Bir tavada yağı kızdırın. Bu yağa kaşık yardımıyla koyduğunuz mücveri arkalı önlü pişirin.
  • Pişirdiğiniz mücveri, fazla yağını alması için kağıt havlu serili tabağa alın.
  • Ilık ya da soğuk servis yapabilirsiniz.

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