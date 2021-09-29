Zeytinyağlı taze fasulye tarifi: Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır?

• İsteğe bağlı olarak fasulyenin kavrulması sırasında yemeğe 1 küp şeker ekleyebilirsiniz. Fasulye pişene dek eriyecek ve yemeğe lezzet katacaktır. • Yemeğimizin lezzeti için ana malzeme olan taze fasulyelerimizin kendi lezzeti ve tazeliği çok önemlidir.

YAPILIŞI

1. İlk olarak, yarım çay bardağı zeytinyağımızı tencereye alıyoruz.

2. Önceden yemeklik doğramış olduğumuz soğanlarımızı tencereye atıp kavuruyoruz.

3. Önceden temizleyip, istediğimiz biçimde kesmiş olduğumuz fasulyeleri de ekliyoruz.

4. Tenceremizin kapağını da kapatıyor ve bu şekilde 6-7 dakika kavuruyoruz.

5. Sonrasında ise, daha önceden soyup doğramış olduğumuz domatesleri de yemeğe ekliyoruz.

6. 1 bardak sıcak su ilave ediyoruz.

7. Tenceremizim kapağını kapatıyoruz, fasulyeler pişene kadar kapalı kalacak. Ara ara kontrol etmeliyiz.

8. Yemeği ocaktan almadan tuzunu ekliyoruz.

9. Zeytinyağımızı da ekleyerek yemeği servis kaselerine alıyoruz.

10. 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis edebilirsiniz.

