Zeytinyağlı taze fasulye tarifi: Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır?

Zeytinyağlı taze fasulye tarifi, ana yemeklerin yanında sıkça yer bulan bir lezzettir çünkü bu yemek tam bir sağlık deposudur. Zeytinyağlı taze fasulye yapımı, sizler için hazırladığımız bu tarif sayesinde artık çok kolay. Zeytinyağlı taze fasulye malzemeleri tam olduktan sonra, zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır gibi bir derdiniz kalmayacak, çünkü ihtiyacınız olan her şeyi sizlere tarifimizde anlattık. İşte zeytinyağlı taze fasulye tarifi.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 13:29
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • Zeytinyağı (1 çay bardağı)
  • Kuru soğan (2 adet)
  • Taze fasulye (500 gram)
  • Domates (3 adet)
  • Tuz

AŞÇININ NOTU

• İsteğe bağlı olarak fasulyenin kavrulması sırasında yemeğe 1 küp şeker ekleyebilirsiniz. Fasulye pişene dek eriyecek ve yemeğe lezzet katacaktır. • Yemeğimizin lezzeti için ana malzeme olan taze fasulyelerimizin kendi lezzeti ve tazeliği çok önemlidir.

YAPILIŞI

1. İlk olarak, yarım çay bardağı zeytinyağımızı tencereye alıyoruz.
2. Önceden yemeklik doğramış olduğumuz soğanlarımızı tencereye atıp kavuruyoruz.
3. Önceden temizleyip, istediğimiz biçimde kesmiş olduğumuz fasulyeleri de ekliyoruz.
4. Tenceremizin kapağını da kapatıyor ve bu şekilde 6-7 dakika kavuruyoruz.
5. Sonrasında ise, daha önceden soyup doğramış olduğumuz domatesleri de yemeğe ekliyoruz.
6. 1 bardak sıcak su ilave ediyoruz.
7. Tenceremizim kapağını kapatıyoruz, fasulyeler pişene kadar kapalı kalacak. Ara ara kontrol etmeliyiz.
8. Yemeği ocaktan almadan tuzunu ekliyoruz.
9. Zeytinyağımızı da ekleyerek yemeği servis kaselerine alıyoruz.
10. 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis edebilirsiniz.

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