Tarhana çorbası tarifi ve yapılışı: Tarhana çorbası nasıl yapılır?

Hastalara şifa olan, lezzeti ile Anadolu kültürünü yansıtan meşhur çorbalardan biri tarhana çorbasıdır. Bugün akşama hangi çorbayı yapsam diye düşünenler için çok pratik olan tarhana çorbası ev hanımlarının yardımına da koşmaktadır. Tarhana çorbası tarifi ve yapılışı hakkında merak edilenleri hazırladık.

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Tarhana çorbası yapımı zor gözükebilir. Özellikle koyu kıvamı olduğu için göze zor gelebilir. Aslında tarhana çorbası çok pratik bir çorba türüdür. Sizde tarifimizi incelediğinizde bize hak vereceksiniz. Şimdi malzemeleri ile başlayalım.

Tarhana çorbası malzemeleri:

1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı kuru nane

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI

Öncelikle ilk iş olarak tarhanayı geniş bir kabın içine dökelim. Toz nane ve suyu kabın içine dökelim. Çırpma işlemine başlayalım. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca dinlendirin. Bir tencerenin içine sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, ocağın üstüne tencereyi koyun. Yağların erimesini bekleyin. Sarımsak ve salçayı ezerek karıştırın. Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin ve karıştırın. Tencerenin içine 5 su bardağı suyu ekleyin. Koyulaşana kadar pişirmeye devam edin. Bu çorba sıcak olarak servis edilir. Soğumasını beklemeyin. Afiyet olsun.

TARHANA ÇORBASI FAYDALARI