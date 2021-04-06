Türk Mutfağının Gözde Tatlısı Şekerpare Tarifi ve Yapılışı: Evde lezzetli nefis şekerpare nasıl yapılır?

Şekerpare tatlısı, neredeyse her vatandaşın severek yediği bir tatlıdır. Ülkemizde, birçok restoran ve cafede servisi yapılmaktadır. Bu lezzetli tatlıyı evde yapmak isteyenle, şekerpare tarifi ve gerekli malzemeleri araştırıyorlar. Eğer çay saati veya yemek sonrası için bir tatlı yapmayı düşünüyorsanız, şekerpare tarifi kurtarıcınız olacaktır. Peki, şekerpare tatlısı nasıl yapılır ve hangi malzemeler gereklidir. Haberimizde, kolay ve lezzetli şekerpare tarifi ve bu tarif için ihtiyacınız olan tüm malzemeler yer alıyor!

ŞEKERPARE TATLISI TARİFİ VE MALZEMELERİ

Ev yapımı şekerpare tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

Yarım paket margarin

1 su bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta

1 paket şekerli vanilin

1 paket kabartma tozu

4 yemek kaşığı irmik

3 su bardağı un

ŞEKERPARE ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3 damla limonun suyu

ŞEKERPARE TATLISI ÜZERİ İÇİN:

20 adet fındık

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ŞEKERPARE YAPILIŞI

İşte tüm detayları ile evde şekerpare yapılışı:

İlk olarak şekerpare tarifi için şerbeti hazırlamalısınız. Derin ve orta genişlikte bir tencere içerisine şeker ve su ekleyerek kaynatmaya başlayın. Karışımınız kaynadıktan sonra tencerenize limon suyu ekleyerek 1-2 dakika daha kaynatmaya devam edin ve ocağın altını kapatın. Tencereyi soğumaya bırakın.

Şekerpare tatlısı hamurunu hazırlamak için taşmayacak ve sıçratmayacak derinlikte bir karıştırma kabına ilk olarak oda sıcaklığında beklettiğiniz margarini koyun.

Karıştırma kabına pudra şekeri, şekerli vanilin, yumurta, irmik, kabartma tozu ve yavaşça unu ekleyerek istediğiniz kıvama gelinceye dek yoğurun.

Şekerpare hamurunu yoğurduktan sonra 15 dakika buzdolabı içerisinde dinlendiriniz.

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Dinlenmiş şekerpare hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elinzle yuvarlayınız. Bir fırın tepsisine yağlı pişirme kağıdı seriniz. Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine hamurları yerleştiriniz.

Kırılmış fındık içlerini şekerparelerinizin tam ortalarına bastırarak yerleştiriniz.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25 dakika boyunca şekerpare hamurunuzu pişiriniz.

Şekerpareleriniz sıcakken, soğuttuğunuz şerbeti üzerine dökünüz. Şerbeti çeken şekerparelerinizi süsleyerek servis edebilirsiniz.

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