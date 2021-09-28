Kıymalı hünkar beğendi tarifi: kıymalı hünkar beğendi nasıl yapılır?
Hünkar beğendi, Türk mutfağının en beğenilen ana yemeklerinden biridir. Kuşbaşı dana ya da kuzu etinden yapılan tarifleri ile bilinse de son dönemlerde farklı hünkar beğendi tarifleri de denenmeye başlamıştır. Osmanlı mutfağından çıkan ve uzun yıllardır Türk mutfağının da mihenk taşlarından biri olan Hünkar beğendi kıymalı versiyonuyla da damakları şenlendirmektedir. Kıymalı hünkar beğendi tarifi klasik hünkar beğendi ile aynıdır. Kıymalı hünkar beğendi tarifi için ana malzeme dışındakiler benzerlik göstermektedir. İşte hünkar beğendi tarifi.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 13:41Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 13:41
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
Kıymalı harçta kullanılan malzemeler;
250 gr dana ya da kuzu kıyma
1 adet kuru soğan
1 adet domates
1 tane acı ya da tatlı yeşil biber
2 ya da 3 diş sarımsak
3 ya da 4 yemek kaşığı zeytinyağı
Pul biber, karabiber ve tuz
Beğendi için malzemeler;
3 tane çekirdeksiz patlıcan
300 mililitre süt
1,5 yemek kaşığı tereyağı ve un
Arzuya göre rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz ve karabiber
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Kıymalı hünkar beğendi yapımı iki aşamalıdır. İlk aşamada patlıcanlarınızı fırında ya da ocakta közleyin.
Közlediğiniz patlıcanların kolay bir şekilde soyulması için kabın üzerini bir streç film yardımı ile kapatın ve 15 dakika bekletin.
Diğer taraftan bir tavada zeytinyağını ekleyin.
Zeytinyağı kızarınca da daha önce doğradığınız soğanları ve biberleri ekleyin. Pembeleşinceye kadar karıştırın.
Pembeleşen soğanların üzerine dana ya da kuzu kıymanızı ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Kıymalar pişmeye başlayınca domateslerinizi, tuz, pul biber, karabiber ve sarımsakları da ekleyerek 5 dakika daha soteleyin.
Kıymalı hünkar beğendi yapılışı için ikinci aşama olan beğendiği hazırlamaya başlayın.
Üstünü streç filmle kapattığınız patlıcanları alın ve soyun.
Derin bir tencereye tereyağını eritin. Erittiğiniz tereyağının içine 1.5 yemek kaşığı unu koyarak, kokusu çıkana kadar karıştırın.
Ardından sütü yavaş yavaş dökerek sürekli olarak karıştırmaya devam edin.
Un, tereyağı ve süt koyu bir muhallebi kıvamına ulaşınca içerisine daha önce soyduğunuz patlıcanları ekleyin.
Tuz ve karabiber ile birlikte kaşar peynirini de koyarak son kez karıştırın. Kaşar peynirini isterseniz kullanmayabilirsiniz.
Beğendi ve kıymalı harcı ayrı ayrı pişirdikten sonra bir servis tabağına ilk önce beğendinizi koyun. Ardından kıymalı harcı ekleyin.
Arzuya göre üstünü maydanoz ile süsleyebilirsiniz.