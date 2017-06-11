Katar'a tuzak ters tepiyor! Körfez'in küçük ülkesine büyük destek

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği bir grup ülkenin Katar'ı köşeye sıkıştırma çabaları Ankara'nın ağırlığını koymasıyla boşa boşa çıktı. Bölge ülkelerinin hepsini kendi saflarına çekmeye çalışan Katar karşıtı koalisyon, Ankara'nın tuzağı erken görüp ağırlığını koymasıyla aradığı desteği bulamadı. Türkiye'nin sahip çıktığı Katar'a daha sonra İran, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinden destek geldi. Uluslararası arenada başlatılmak istenen diplomatik, siyasi, ticari ambargo ve tecrit oyunu uygulanamadan bozuldu.



BM: O LİSTE BİZİ BAĞLAMAZ



Krizin ilk günlerinde Katar'ın abluka altına alınıyormuş gibi gözüken hava, ilerleyen günlerde tersine dönmeye başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Suudi Arabistan'ın terör listesinde bulunan Katarlı yardım kuruluşlarıyla ilgili yaptığı açıklama Riyad'ı hayal kırıklığına uğrattı. Dujarric, "Savaşın yıprattığı ve fakirleştirdiği ülkelerde hayat kurtarma faaliyetlerinde bulunan yüksek profilli Katarlı yardım kuruluşlarının Suudi Arabistan'ın terör listesinde bulunması BM'yi bağlamaz. BM'yi yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi BM teşkilatları tarafından hazırlanan yaptırım listesi bağlar" dedi. Öte yandan Uluslararası Af Örgütü de; bölge ülkelerinden Katar'a yönelik "keyfi" tedbirlerinin durdurulması için çağrı yaptı. Af Örgütünün Küresel Sorunlar Programı Direktör Yardımcısı Lynch, "Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in aldığı tedbirleri eleştirenlere sert ceza verme tehdidinde bulunması ifade özgürlüğün açık ihlali. Krizin tüm taraflarını, insan hakları ihlaline varacak eylemlerden geri durmaya çağırıyorum" dedi.





HALKTAN TEPKİ VAR



Türkiye gazetesinin haberine göre; Ürdün, Katar'a karşı oluşan cepheye tam destek vermese de "ilişki seviyesini" düşürerek katıldı. Ancak alınan karar Ürdün vatandaşlarını kızdı. Sosyal medyada halk, "Gazze karanlığa boğulduğunda, sadece Katar onlara destek verdi" paylaşımları ile Ürdün Kralı'na tepki gösterdi. Öte yandan Tunus'un başkenti Tunus'taki Katar Büyükelçilik Binası önünde toplanan bir grup Katar'a destek gösterisi düzenledi.

10 SORUDA KATAR KRİZİ





PAKİSTAN DA ASKER GÖNDERİYOR



Krizin ortaya çıkmasının ardından Ankara, 88 askerimizin bulunduğu Katar'a yeni sevkiyat için tezkereyi Meclis'ten geçirmişti. Önümüzdeki 18 gün içinde 15 askerimiz daha bölgeye intikal edecek. 2 ay içerisinde 200 ila 250 askerimizin Katar'a gönderileceği tahmin ediliyor. Ardından savaş jetlerinin ikmal ve yakıt meselelerinin halledilmesi ile birlikte en geç 65 gün içinde Katar'a bütün askeri birliklerimiz intikal edecek. F-16 uçaklarımızın da Katar'a gönderilmesinin planlandığı belirtiliyor. Türkiye'nin Katar'a asker gönderme kararı sonrası kardeş Pakistan da harekete geçti. Pakistan medyası 20 binden fazla askerin Katar'a gideceğini duyurdu.

10 SORUDA KATAR KRİZİNDE KİM NEREDE DURUYOR?





ŞABAN KARDAŞ: BAŞARAMADILAR



Türkiye çok zamanında ve krizin ilk evrelerinden itibaren rasyonel bir politika takip ettiğini belirten Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş, "Suudi Arabistan ve başta BAE ve Mısır genel olarak Katar'ı tamamen izole edecek bir uluslararası koalisyon oluşturamadı. Öncelikle Körfez İşbirliği Konseyi üyesi Kuveyt başta olmak üzere 1-2 Arap ülkesinin de bu tavırdan tamamen memnun olmadığı görüldü. Ama bölgede özellikle Türkiye ve İran'ın Katar'ın izolasyonuna karşı çok açık ve net bir tavır takınmasıyla Suudi Arabistan'ın bu baskı oluşturma politikası ciddi bir darbe aldı" dedi.

EN SAÇMA TERÖR LİSTESİ

İran, Katar için harekete geçti! Uçaklar kalktı...

Katar'a yönelik abluka sonrasında Türkiye'nin yardım hamlesinin ardından İran da harekete geçti.

AFP'de yer alan habere göre; İran'ın Katar'a 5 uçak yiyecek gönderdiği belirtildi. Gıda ihtiyacının önemli bir bölümünü ülke dışından karşılayan Katar, krizin ardından İran ve Türkiye ile görüşmeye başladıklarını açıklamış, ilk hamle Türkiye'den gelmişti.Körfez'deki Katar krizinin ardından, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn gibi Arap ülkeleri, Katar'la tüm diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı.

Katar'dan kriz yaşadığı ülke vatandaşlarına misilleme yapmayacak

Katar yönetimi, kendisi ile diplomatik ilişkileri kesen ülkelerin Katar'daki vatandaşları hakkında işlem yapmayacak.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar devletinin prensipleri ve değerleri çerçevesinde kardeş ülke ve halklarla siyasi farklılıkları gidermeye çalıştığı belirtilerek "Katar devleti, kendisiyle diplomatik ilişkileri kesen ya da seviyesini düşüren ülkelerin Katar topraklarındaki vatandaşlarına herhangi bir işlem yapmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bahreyn, Suudi Arabistan ve BAE'den, 5 Haziran gecesi Katar ile diplomatik ilişkilerini kestikleri, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği açıklamaları gelmişti.

Katar'ı diplomatik ablukaya alan Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE, 14 gün içinde vatandaşlarının Katar'ı terk etmelerini, ülkelerindeki Katarlıların da aynı şekilde topraklarından çıkmalarını talep etmişti.