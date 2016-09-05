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FETÖ'nün ' Kuvvetleri' imamı yakalandı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 10:40 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 10:59
FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri' imamı yakalandı
FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri' imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kuvvetleri imamı Orhan Sipahioğlu Beykoz'da gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildi.

Uzun yıllar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanında kalan ve şimdilerde itirafçı olan Nurettin Veren'in bazı televizyon kanallarında ismini açıkladığı Orhan Sipahioğlu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde gözaltına alındı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında yakalanan Sipahioğlu, sorgulanmak üzere Gebze'ye getirildi. Sipahioğlu'nun TSK'nın Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürüldü.

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