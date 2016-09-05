FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri' imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) deniz kuvvetleri imamı Orhan Sipahioğlu Beykoz'da gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildi.

Uzun yıllar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanında kalan ve şimdilerde itirafçı olan Nurettin Veren'in bazı televizyon kanallarında ismini açıkladığı Orhan Sipahioğlu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde gözaltına alındı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında yakalanan Sipahioğlu, sorgulanmak üzere Gebze'ye getirildi. Sipahioğlu'nun TSK'nın Deniz Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürüldü.

ADİL ÖKSÜZ’Ü KARŞILAYAN KİŞİ RUSYA İMAMI ÇIKTI

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAYINVALİDESİ TUTUKLANDI