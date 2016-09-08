Trump: Putin, Obama'dan daha iyi lider

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Barack Obama'dan çok daha iyi bir lider olduğunu söyledi.

Turmp'ın açıklamaları, Pentagon'un Rusya'yı küresel istikrarsızlık tohumları ekmekle suçladığı bir günde geldi. BBC Türkçe'nin haberine göre, New York'ta eski muharip askerlerin başkan adaylarına soru sormalarına olanak sağlayan forumda konuşan Trump, kasım ayındaki seçimleri kazanırsa ''Putin'le iyi bir ilişki kuracaklarını düşündüğünü'' de söyledi.

GENERALLER OBAMA YÖNETİMİNİ ENKAZA DÖNÜŞTÜRDÜ

Trump'ın yarım saat süren forum sırasında ordu hiyerarşisini de hedef alırken, generallerin Obama yönetimi altında enkaza dönüştüklerini belirtti.

TRUMP'IN PUTİN İLE İLGİLİ SÖZLERİ OTURUMUN GÜNDEMİNİ BELİRLEDİ

Oturumun gündemini belirleyen ise Trump'ın Putin'le ilgili sözleri oldu. Sunucunun Rusya lideri hakkında daha önce sarfettiği övgüleri hatırlatması üzerine Trump, ''Halkın yaptığı işe desteği yüzde 82. Benim parlak biri olduğumu söylediğinde de ben bu iltifatı kabuıl ederim, tamam mı?'' dedi.

Trump'tan önce Oxford Üniversitesi'nde konuşan ABD Savunma Bakanı Ash Carter ise, Rusya'yı ilkeli bir uluslararası sistemi aşındırmak istemekle suçladı.

ABD'li yetkili, ayrıca Demokrat Parti'nin bilgisayarlarına yönelik saldırı girişiminde Rusya'nın parmağı olabileceğini de ima etti.

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