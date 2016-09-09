Adil Öksüz'ün Galatasaraylı futbolcularla fotoğrafı ortaya çıktı

Galatasaray'ın 1994 kadrosundan 6 futbolcunun FEM Dershanesi’nde çektirdiği fotoğrafa ulaşıldı. Fotoğrafta FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile genel dershaneler sorumlusu ve istanbul imamı Ahmet Kirmiç de var.

15 Temmuz darbe girişimini, ihanetin merkezi olarak bilinen Akıncı Hava Üssü'nde yöneten isimlerden biri oldan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ve örgütün İstanbul İmamı Ahmet Kırmiç'in yer aldığı fotoğrafı ele geçirildi. Üsküdar FEM Dershanesi'nin çatı katında çekilen fotoğrafta, FETÖ yöneticilerinin dışında 6 Galatasaraylı futbolcu da var.

HAKAN ŞÜKÜR'Ü BAKIN FETÖ'YLE KİM TANIŞTIRMIŞ

6 GS'LİDEN FETÖ HATIRASI



Önde en sağında şu an firari olan ve ülkenin dört bit yanında aranan Adil Öksüz bulunuyor. Öksüz'ün yanında ise FETÖ'nün önde gelen isimlerinden biri olan Ahmet Kırmıç var. O dönem FEM Dershanesi müdürü olan Kirmiç daha sonra FETÖ'nün en etkili isimlerinden biri haline geldi. 1994'te çekilen fotoğrafta GS'li futbolcular da var. O futbolcular Cihat Arslan, İsmail Demiriz, Benhur Babaoğlu, Yusuf Tepekule, Uğur Tütüneker, Arif Erdem ve Soner Tolüngüç. 6 futbolcu da GS'nin 1994 kadrosunda.





GÖZLER HAKAN ŞÜKÜR'Ü ARADI



FETÖ'nün futbol yapılanmasının önemli isimlerinden biri olan Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür ise fotoğraf karesinde yer almıyor. Fotoğraf karesinin sağ-altında bulunan Öksüz, Akıncı Hava Üssü'nde yakalanmış, mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Öksüz o günden bu yana kayıp. Fotoğrafta Öksüz'ün yanında yer alan Ahmet Kirmiç'in bir dönem örgütün spor oluşumuyla ilgilendiği bildirildi. FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda, FETÖ'nün sporu gençleri tuzağa düşürmek için fırsat kullandığı ve işe önce futbolculardan başladığı tespit edildi.

ADİL ÖKSÜZ GENELKURMAY İMAMI ÇIKTI!

ŞİKEDE KUMPASIN MİMARI



Bir dönem örgütün İstanbul ve genel dershaneler imamlığı yapan Kirmiç'in, 'şikede kumpas' operasyonlarında gözaltına alınıp tutuklanan Serdar Adalı'yı himmet karşılığı hapisten kurtarmaya çalıştığı belirlendi. Kirmiç'in, Öksüz ve örgütün Kuzey Irak imamı Talip Büyük ile Fırat Kültür Merkezi'nde çalışan kaydı olduğu tespit edildi. Kirmiç örgütün TSK'ya militan sızdıran ekibini de uzun süre koordine etti.

Demiriz'le başladı

DARBENİN KARATUSU ADİL ÖKSÜZ’ÜN ‘SIR’ PLAKALI ARACI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'daki FETÖ'cü yapılanma İsmail Demiriz'le başladı. FETÖ soruşturması şüphelisi olan Demiriz tutuklanmış ardından yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Demiriz'in ardından Uğur Tütüneker ve Hakan Şükür yapılanmaya dahil olarak futbolcuları örgüte kazandırmaya çalıştı. - Yeni Şafak -