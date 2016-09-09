Tunceli'de 418 öğretmen açığa alındı

Tunceli'de, 418'i öğretmen, 504 kişi, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) görevden uzaklaştırıldı. Dün terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 11 bin 285 öğretmeni açığa alınmıştı. Bu sayının 14 bine ulaşması bekleniyor.

Tunceli'de, 418'i öğretmen, 504 kişi, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) görevden uzaklaştırıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kentte MEB'e bağlı olarak görev yapan öğretmenler ile bazı çalışanlardan oluşan toplam 504 kişinin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Görevden uzaklaştırılanların çoğunluğunun öğretmen olduğu vurgulanan açıklamada, "İlimizde MEB'e bağlı olarak görev yapmakta olan 418 öğretmen, 86 memur ve diğer görevlerde istihdam edilen personeller olmak üzere toplam 504 personel hakkında MEB tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir." ifadesine yer verildi.

MEB, bölücü terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 11 bin 285 öğretmeni açığa almıştı.

Valiliklerin koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan öğretmen sayısının 14 bine ulaşmasının beklendiği bildirilmişti.

'BYLOCK' KULLANAN 53 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

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