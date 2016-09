FETÖ öğrencileri kendine yakınlığına göre numaralandırmış!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okul, kolej ve dershanelerde eğitim gören öğrenciler ile velilerinin örgüte yakınlığına göre “1" ila "5” arasında numaralandırdıkları ortaya çıktı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan örgütün dershanesinde öğretmenlik yapan M.Y, emniyet ifadesinde, öğrencilerin numaralandırılmasına ilişkin bilgi verdi. M.Y. ifadesinde, örgütün kolej, okul ve dershanelerinde eğitim gören öğrencilere öğretmenler tarafından 1'lik, 2'lik, 3'lük, 4'lük ve 5'lik şeklinde numaralar verildiğini söyledi.

"1" numara verilen öğrencilerin örgütle ilgisinin bulunmadığını, 5 numara verilen öğrencilerin ise tamamen örgüte yakın olduklarını anlatan M.Y, numaralandırma işlemlerinden öğretmen Ö.Ş'nin sorumlu olduğunu öne sürdü.

FETÖ OKULLARINDA MÜFETTİŞE ÖZEL ZİL SESİ

Okul ve kolejde sürekli FETÖ ile ilgili toplantılar düzenlendiğini aktaran M.Y, şu bilgileri verdi:



"FETÖ'nün dershanesinde öğretmenlik yapan Ö.Ş, dershanedeki öğrencilerle yakından ilgilenirdi. Yapının içerisinde öğrencilere 1'lik, 2'lik, 3'lük, 4'lük ve 5'lik şeklinde numaralar verilirdi. 5'lik denilen öğrencilerle Ö.Ş. daha iyi ilgileniyordu. 1'lik öğrenci, yapıyla hiçbir alakası olmayan ve bu yapının fikri yapılarına uymayan ve karşı görüş sergileyen öğrenciydi.

SİGARA KULLANAN, ERKEK ARKADAŞI OLAN...

Sigara ve alkol kullanan, erkek arkadaşı olan öğrenciler bu gruptaydı.

2'lik öğrenci, 1'lik öğrencilere göre daha ılımlı olan ancak erkek arkadaşı olan öğrencilerdi.

3'lük öğrenci, Kur'an bilen ve okuyan, üzerinde çalışılırsa kazanılabilecek öğrencilerdendi, bunlar tesettürlü olabilirdi, olmayabilirdi.

4'lük öğrenci, tesettürlü ve namazını 5 vakit kılanlardı.

5'lik öğrenciler ise tesettürlü ve namazını 5 vakit kılan, bu yapıya bağı sıkı olan, ailesi de bu yapıyla bağı bulunan, yapının rahatlıkla kullanabileceği ve Fetullah Gülen'i tanıyan öğrencilerdi."

ZORUNLU GAZETE ABONELİĞİ



M.Y. ifadesinde FETÖ'ye ait okul, kolej ve dershanelerde çalışan personele zorunluZaman gazetesi aboneliği yaptırıldığını anlattı. Personelin istememesine rağmen aboneliğin yapıldığını ve gazetelerin evlerine bırakıldığını aktaran M.Y, ifadesinde şunları kaydetti: "Bizi zorunlu olarak gazeteye abone yaptılar. Bunun haricinde eş, dost ve akrabalarımızın da gazeteye abone olması için ikazlarda bulunulurdu. Bazen de Sızıntı dergisi ile Bugün gazetesinin aboneliği için zorlamalar yapılırdı. Sonzamanlarda STV'nin kapatılmasının ardından bize Can Erzincan TV'yi izlememiz konusunda uyarılarda bulunuluyordu."