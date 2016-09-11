Mehmet Öcalan İmralı yolunda

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan İmralı'ya gitmek üzere Gemlik'e gitti.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, ağabeyi ile görüşmek için İmralı Adası'na gitmek üzere Bursa'nın Gemlik ilçesine geldi.

Abdullah Öcalan'ın avukatı Mazlum Dinç ile sabah saatlerinde Gemlik Jandarma Komutanlığı önünde işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Mehmet Öcalan aracın içinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İmralı Adası'na gidebilmek için Gemlik'te olduklarını söyledi.

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Öcalan, tek istediklerinin görüşmenin gerçekleşmesi olduğunu dile getirdi. Daha sonra, Mehmet Öcalan ve avukat Dinç, kimlik kontrolü ve üst araması için İlçe Jandarma Komutanlığına alındı.Öcalan ve Dinç'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaya hareket etmesi bekleniyor.

İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hükümlü bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a, Kurban Bayramı dolayısıyla kardeşi Mehmet Öcalan ile açık görüş izni verilmişti.

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