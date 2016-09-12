Bozdağ'dan ABD büyükelçisine tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de yasama ve yürütmenin, yetkisini kullanırken ve görevlerini yaparken, hiçbir ülkenin müdahalesine izin vermeyeceğini belirterek, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi, hala bu gerçeği öğrenemediyse, ona da sabırla öğretiriz. Ne de olsa başöğretmenimiz, dünyanın en iyi öğretmenidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, tam bağımsız, tam egemen, güçlü ve büyük bir devlet olduğunu belirtti.

HAKKARİ'YE ATANAN KAYYUM İLK İCRAATINI YAPTI

Türkiye'nin kanunlarını hiçbir ülkeden veya güçten izin veya onay almadan, halkın hür iradesiyle seçtiği TBMM üyeleri vasıtasıyla yaptığına işaret eden Bozdağ, Türkiye'de kanunların uygulaması ve ülkenin yönetimi yetki ve görevinin ise halkın hür iradesiyle seçilmiş yürütmeye ait olduğunu bildirdi.

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Bozdağ, "Türkiye'de gerek yasama ve gerekse yürütme, yetkisini kullanırken ve görevlerini yaparken, hiçbir ülkenin müdahalesine izin vermez, veremez. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, hala bu gerçeği öğrenemediyse, ona da sabırla öğretiriz. Ne de olsa başöğretmenimiz, dünyanın en iyi öğretmenidir." ifadesini kullandı.