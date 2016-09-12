FETÖ/PDY’nin eski ‘asker imamı’ H.P., örgütün 1986’dan itibaren TSK’ya sızma taktikleri ve imamları hakkında itiraflarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay’ın yürüttüğü soruşturmada firari eski savcı Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu asker imamları hakkında çıkarılan yakalama kararında FETÖ/PDY’nin eski ‘asker imamı’ H.P.’nin itiraflarının etkili olduğu öğrenildi.

1990'lı yıllardan bu yana, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere askeri üstlerin ve kolorduların bulunduğu bütün illerde askerlerle irtibatı sağlamak üzere Cemaat mensupları görevlendirildiğini belirten H.P. itiraflarında özetle şunları anlattı:



EN MEŞHURU



En meşhuru darbenin ertesi günü ismi medyaya yansıyan Adil Öksüz'dür. Öksüz, Gülen'in özel yetiştirdiği mollalardandır. Adil Öksüz'ün, 20 yıldır M.Ö.'nün yardımcısı olarak Hava Kuvvetleri'nden sorumlu olduğunu düşünüyorum.



MOLLALARIN İMAMI



Gülen, 36 yıldır sürekli yakın çevresinde 10 ile 30 arasında sayısı değişen ilahiyat mezunu mollalara ders verir. Bu mollalardan en bilgili ve kabiliyetlerini seçerek özel görevlendirmeler yapar. Mollaların imamı ise son 25 yıldır C.T. hocadır.



RÜTBELERİNİ TAKTI



Fethullah Gülen ABD'ye gittiği tarihe kadar 3-5 subaydan sorumlu 'murakıp' denilen kişiler, Altunizade FEM Dershanesi'ne özel arabayla gelir, gizli arka kapıyı kendilerinde bulunan kumandasıyla açıp içeri girer, kimseye görünmeden asansörle direkt 5. kata çıkardı. Gruplar birbirini görmeden Gülen'in özel odasına geçerdi.

Askeri öğrenciler mezuniyet töreni sonrası Gülen'in özel odasına gelirdi. Gülen'e hediyeler sunar, Gülen de onlara pahalı bir saat veya kalem gibi hediyeleri verir, rütbelerini kendi eliyle takar ve dua ederdi. 1998'e kadar bu seremoni bütün Harp Okulu mezunlarına ve rütbe değişimi yapan askerlere uygulandı.



İFADEDE İMAMLARIN İSİMLERİNİ VERDİ



FETÖ'nün eski 'asker imamı' H.P. itiraflarında örgütte 'asker imamları' olarak görev yaptığını öne sürdüğü isimlere ilişkin bir liste verdi. H.P.'nin, 1986'ya kadar uzanan süreçte örgüt yaşantılarının herhangi bir döneminde imamlık yaptığını iddia ettiği isimler şunlar:



BÖLGE İMAMLARI



Özel Yetkili Başsavcı Fikret Seçen, Sarıyer ve eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Kuriş, Yargıtay ve eski Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Rasim İsa Bilgen, Ergenekon Hâkimi Dr. Sedat Sami Haşıloğlu, eski Adalet Müfettişi, Ankara ve Isparta Cumhuriyet Savcısı Ahmet Cemal Gürgen.



SEMT İMAMLARI



Eski Yargıtay üyesi Hâkim Nazmi Dere, 17 Aralık operasyonu savcısı Mehmet Yüzgeç, Balyoz soruşturması savcısı Hüseyin Ayar, eski Bakırköy Hâkimi Ertuğrul Ayar (FETÖ'den tutuklandı), Şike davası hâkimi Hikmet Şen, Dink davası savcısı Hikmet Usta (FETÖ üyeliğinden firari olarak aranıyor).



EV İMAMLARI



Poyrazköy davasının savcısı Mehmet Ali Uysal, eski Ankara ve Büyükçekmece Hâkimi İsmail Akkol, eski Yalova Hâkimi Ramazan Akyol (FETÖ üyeliğinden tutuklandı), eski Gaziosmanpaşa ve Edirne savcısı İskender Görgülü, eski Yargıtay ve Ankara Batı Adliyesi savcısı İsmail Hakkı Şentürk, Savcı Ramazan Saban.