Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin bayramını tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin Kurban Bayramını, gönderdiği mesajla tebrik etti.

Başbakan Yıldırım'ın gönderdiği mesajı AK Parti Niğde İl Teşkilatı tarafından şehit aileleri ziyaret edilerek teslim edildi.

BAŞBAKAN TARAFINDAN GÖNDERİLEN MESAJDA ŞU İFADELER YER ALDI:

"Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, bölücü terör örgütlerine karşı vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen ve rabbimizin 'Onlar ölüler değildir, fakat siz bilemezsiniz' müjdesine mazhar olan şehitlerimize milletçe minnettarız. Kahramanlarımızı asala unutmayacağız. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Size sahip çıkacağımızdan asla şüpheniz olmasın. Selam ve sevgilerimle. Binali Yıldırım Başbakan."

Başbakan Binalı Yıldırım'ın gönderdiği mesajı okuyan şehit aileleri duygulu anlar yaşadı.