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Başbakan , 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin bayramını tebrik etti

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 17:40
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin bayramını tebrik etti
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin bayramını tebrik etti

Başbakan , 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin Kurban Bayramını, gönderdiği mesajla tebrik etti.

Başbakan 'ın gönderdiği mesajı AK Parti İl Teşkilatı tarafından şehit aileleri ziyaret edilerek teslim edildi.

BAŞBAKAN TARAFINDAN GÖNDERİLEN MESAJDA ŞU İFADELER YER ALDI:

"Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, bölücü terör örgütlerine karşı vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen ve rabbimizin 'Onlar ölüler değildir, fakat siz bilemezsiniz' müjdesine mazhar olan şehitlerimize milletçe minnettarız. Kahramanlarımızı asala unutmayacağız. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Size sahip çıkacağımızdan asla şüpheniz olmasın. Selam ve sevgilerimle. Başbakan."
Başbakan Binalı Yıldırım'ın gönderdiği mesajı okuyan şehit aileleri duygulu anlar yaşadı.