Hrant Dink soruşturmasında bomba şüpheli

Gazeteci Hrant Dink'in öldürtmesi ile ilgili açılan davada 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in cinayette Jandarma bağlantısı ile ilgili yürütülen dosyada da şüpheli olduğu ortaya çıktı.

TRABZON İSTİHBARAT MÜDÜRÜYLE

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından geçtiğimiz günlerde sorgulanan ve hakimlikçe gazeteci Ercan Gün ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız'ın Engin Dinç ile şüpheli telefon trafiği belirlendi.

İKİ KRİTİK GÖRÜŞME

Metin Yıldız'ın Hrant Dink cinayetiyle ilgili bütün detay bilgilere cinayet öncesi vakıf olduğu, fakat bu durumu soruşturmayı yürüten İstanbul polisinden Ogün Samast yakalanana kadar gizlediği iddia edilmiş Yıldız bu yüzden tutuklanmıştı. Yıldız'ın cinayet günü Hrant Dink öldürülmeden saatler önce o dönem başka bir görevde olan Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile de 2 ayrı telefon görüşmesi saptandı. Dinç'in o dönemde bşka bir ilde istihbarat müdürü olduğu belirtildi.HTS kayıtlarından ortaya çıkan bu şüpheli görüşmeler Engin Dinç'i dosyada bir kez daha şüpheli durumuna soktu.

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YARGILANDIĞI MAHKEMEYE YAZI GÖNDERDİ Diğer taraftan Engin Dinç'in 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı Hrant Dink yargılamasını yapan mahkemeye üstelik şüphelisi olduğu dosyaya kendi imzasıyla yazılar gönderdiği öğrenildi. Dinç'in Hrant Dink yargılamasını yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İstihbarat Daire'ye cinayet ile ilgili yazdığı bazı yazılara kendi imzası bulunan cevaplar gönderdiği öğrenildi. Bu durum skandal olarak değerlendirildi. Diğer taraftan cinayet yerindeki Jandarma görevlisi şüphelilerle ilgili basına servis edilen görüntülerin bir kısmının savcılık dosyasında bile bulunmadığı ortaya çıktı. Savcılığın bu konuda tespitler yaptığı, İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan bu konuda bilgi isteyeceği, sorumluların soruşturma kapsamına alınacağı öğrenildi.

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