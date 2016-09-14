20 bin öğretmen göreve başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "28 bin 163 öğretmenin bakanlığımızdan ilişiği kesildi. Başka ne oldu, yaklaşık 20 binin üzerinde de öğretmeni açığa aldık, onlar hakkında da inceleme devam ediyor" dedi. 20 bin öğretmeni de tekrar milli eğitim camiasına, ailesine, kurumumuza kazandırmak için de mülakat ve çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Bakan Yılmaz, "40 bin norm fazlası öğretmenimizi etkin kullanacağız" dedi. 30 bin öğretmenin göreve başlayacağını açıklayan Bakan Yılmaz, 20 bin öğretmenin de ekim ayı içerisinde mülakatları tamamlanırsa göreve başlayacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 28 bin 163 öğretmenin bakanlıklarıyla ilişiğinin kesildiğini belirterek, "Yaklaşık 20 binin üzerinde de öğretmeni açığa aldık, onlar hakkında da inceleme devam ediyor." dedi.

40 BİN NORM FAZLASI ÖĞRETMENİMİZİ ETKİN KULLANACAĞIZ

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığında ilişiği kesilen ve açığa alınan öğretmen sayıları hakkında da bilgi veren Yılmaz, şöyle konuştu:

"28 bin 163 öğretmenin bakanlığımızdan ilişiği kesildi. Başka ne oldu, yaklaşık 20 binin üzerinde de öğretmeni açığa aldık, onlar hakkında da inceleme devam ediyor. Toplam 50 bine yakın. Ancak bizim norm fazlası 41 binin üzerinde öğretmenimiz vardı. Ne demek norm fazlası, bizim öğretmenimiz fakat etkin olarak değerlendiremiyoruz. Dolayısıyla norm fazlası 41 bin öğretmenimizle birlikte geçen şubatta aldığımız 30 bin öğretmenimiz vardı, onlar da bu eğitim-öğretim yılında başlayacaklar. 40 bin norm fazlası, 30 bin yeni aldığımız öğretmen 70 bin. Dolayısıyla ayrılandan daha fazla öğretmen 2016-2017 eğitim-öğretim yılında eğitim programımıza dahil olacaktır. Bu arada 20 bin öğretmeni de tekrar milli eğitim camiasına, ailesine, kurumumuza kazandırmak için de mülakatlar, çalışmalar devam ediyor. 40 bin norm fazlası öğretmenimizi etkin kullanacağız, şubatta atadığımız 30 bin öğretmenimizi göreve başlatacağız ve 20 bin öğretmenimizi de inşallah ekim ayı içerisinde mülakatları tamamlanırsa göreve başlatacağız. İstiyoruz ki eğitimde en ufacık bir sıkıntı olmadan bu dönemi atlatalım."

"15 ÜLKEDEKİ 65 OKUL TÜRKİYE MAARİF VAKFINA DEVREDİLECEK"

Türkiye Maarif Vakfı'nın kurulduğunu anımsatan Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 15 ülkedeki 65 okulun bu vakfa devredileceğini ifade etti.

Yılmaz, FETÖ'ye ait yurt dışındaki okulların da Türkiye Maarif Vakfına devriyle ilgili çalışma yapıldığını anlatarak, "Kendi ülkesinin değerlerine ihanet etmiş yapının da yurt dışında olan okulları o devletler tarafından 'bunlar tarafından sürdürülmesine değil de Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya hükümeti tarafından sürdürülmesini kabul ediyoruz' diyenler yine orada okulu da alacaklardır ve Türkiye Maarif Vakfıyla devam edecek inşallah." değerlendirmesini yaptı.

860 ÖZEL OKUL AÇILDI

Bu dönemde 860 özel okul açıldığını ve özel okulların devlet okulları içerisindeki payının yüzde 13,5 olduğunu, bu oranı artırmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, 10 bin 291 yeni dersliğin eğitime kazandırıldığının altını çizdi.

498 engelli öğretmen ataması yapıldığını, mesleki ve teknik eğitime giden öğrencilerin desteklendiğini aktaran İsmet Yılmaz, "Eskiden organize sanayi bölgeleri içerisinde açılan mesleki ve teknik eğitime giden öğrencileri destekliyorduk. Şimdi organize sanayi bölgeleri dışında açılan mesleki ve teknik eğitime giden öğrencileri de eğitim konusuna bağlı olarak öğrenci başına 4 bin 270 lirayla, 6 bin 675 lira arasında destek veriyoruz. İstiyoruz ki eğitimin istihdamla bağı kurulsun, okulu bitirenler işsiz kalmasın." dedi.

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