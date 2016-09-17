"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahtapotu durdurdu"

Eski Bosna Hersek İçişleri Bakanı Pusina, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan o gece, sadece darbe ile yetinmeyecek ve büyük olasılıkla Türkiye'yi bölecek bir ahtapotu durdurdu." dedi.

Eski Bosna Hersek İçişleri Bakanı Jusuf Pusina, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "Halk o gece sokağa çıkmasaydı, kaç kişinin öldürüleceğini, yaralanacağını, hapse atılacağını bir düşünün. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan o gece sadece darbe ile yetinmeyecek ve büyük olasılıkla Türkiye'yi bölecek bir ahtapotu durdurdu." dedi.

Bir dönem Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosu olarak da görev yapan Pusina, yaptığı açıklamada, Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE BAZI KESİMLER İÇİN ENGEL"

Türkiye'nin ekonomisi güçlü ve siyasi anlamda saygı duyulan, artık hakkında kararlar alınan değil, bizzat karar alma sürecine müdahil bir ülke haline geldiğini ifade eden Pusina, tüm bunların, güçlü ve birlik içinde bir Türkiye arzulamayan bazı kesimler için engel teşkil ettiğini söyledi.

"TERÖRİSTBAŞI GÜLEN, EN KÜÇÜK BİRİMDEN EN ÜST BİRİME KADAR ÖRÜMCEK AĞI ÖRDÜ"

Pusina, bu kesimlerin Türkiye'deki ekonomik ve siyasi istikrarı durdurmak adına bazı hamleler yapma gereksinimi duyduğunu kaydederek, "Tüm faktörlerden biri de ülkedeki en küçük birimden en üst birime kadar örümcek ağı ören FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen idi. Bu örgüt, işi öngörüldüğü şekilde bitirecekti." diye konuştu.

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"GÜLEN BU MACERAYA YALNIZ GİREMEZ"

Güvenlik konusundaki uzman kişilerin, teröristbaşı Gülen'in "bu maceraya" yalnız giremeyeceğini iyi bildiğini belirten Pusina, örgütün darbe girişiminde birçok kurum ve kuruluşun, hatta bazı ülkelerin desteğini aldığını vurguladı.

"SOKAĞA ÇIKIN ÇAĞRISI BEKLENMİYORDU"

Pusina, Türkiye'deki seçilmiş hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, birkaç yıldır bu örgüte dair uyarılarda bulunduğunu anımsatarak, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka yaptığı "sokağa çıkın" çağrısının, darbecileri şaşırtan, beklenmedik bir hamle olduğunu ifade etti.

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"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AHTAPOTU DURDURDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa çağırarak, belki de Mısır'dakinden dahi daha kanlı sonuçlanabilecek bir süreci engellediğini söyleyen Pusina, şu ifadeleri kullandı:

"O günlerde de bu darbe girişimin iyi organize olduğunu belirtmiştim. Darbe girişimine ordudan, bürokrasiden, polisten, muhalefet partilerinden dahil olanlar vardı. Aynı zamanda enformasyon olanakları, devlet kurumları, havalimanları, köprüler, garlar bloke edilmişti. Meclise saldırılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülmek istenmişti. Halk o gece sokağa çıkmasaydı, kaç kişinin öldürüleceğini, yaralanacağını, hapse atılacağını bir düşünün. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan o gece sadece darbe ile yetinmeyecek ve büyük olasılıkla Türkiye'yi bölecek bir ahtapotu durdurdu. Aslında bu, üzerinde az konuşulan, tartışılan ve belki de konuşulmak istenmeyen mesele."

"GÜLEN'İN TÜRKİYE'DE YARGILANMASI KAÇINILMAZ"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda ABD'nin Türkiye'nin talebini karşılamasını beklediğini dile getiren Pusina, "Gülen'in Türkiye'de yargılanması kaçınılmaz." ifadesini kullandı.

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ABD'NİN ŞANSI YOK

Gülen'in Türkiye'ye iadesinin, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşananlara karıştığının ya da doğrudan katıldığının kanıtı olduğunu vurgulayan Pusina, Türkiye ile ABD arasındaki teröristlerin iadesine ilişkin anlaşma göz önüne alındığında, ABD'nin Gülen'i iade etmemek için çok fazla şansı olmadığını kaydetti.

GÜLEN, TÜRKİYE'DE YARGILANACAK

Pusina, her ne kadar teröristbaşı Gülen'in iade edileceğini düşünse de bunun "bir gece olup bitecek bir iş olmadığını" ifade ederek, "Nihayetinde Gülen'in Türkiye'ye iade edileceği ve burada yargılanacağı kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

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