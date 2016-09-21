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'de 2'si uzman çavuş 4 kişi kaçırıldı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 13:40
Hakkari'de 2'si uzman çavuş 4 kişi kaçırıldı
Hakkari'de 2'si uzman çavuş 4 kişi kaçırıldı

'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından 2'si uzman çavuş 4 kişi kaçırıldı.

Alınan bilgilere göre, -Çukurca karayolu üzerindeki Doğanlı köyü yakınlarında yol kesen PKK'lı teröristler, sivil bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 uzman çavuş, şoför ve bir sivil vatandaşı indirerek kaçıran teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

BÖLGEDEKİ OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Hakkari Valisi Cüneyit Toprak ise olayı doğrulayarak, "Hakkari-Çukurca karayolu Doğanlı köyü yakınlarında yol kesen bölücü terör örgütü mensupları, araçtaki 2 uzman çavuş, şoför ve 1 sivil şahsı kaçırdı. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor" dedi.

Hakkari'de 2'si uzman çavuş 4 kişi kaçırıldı

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