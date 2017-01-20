FETÖ'cüler rüyalara sığındı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), kirli faaliyetleri için anlattığı kişilere özel "rüya ve hikaye" seanslarıyla tabanı daima diri tutup, çözülmenin önüne geçmeye çalıştığı ortaya çıktı. İşte sözde dini söylemlerinde, İslam'ın temel bilgi kaynaklarından çok, rüyalar, gizemli hikayelerin revaç bulduğu örgütte görüldüğü iddia edilen o rüyalar...

FETÖ soruşturmaları, iddianameleri ve duruşmalardan derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin en büyük ve kanlı darbe girişimini gerçekleştiren örgüt mensupları, dine hizmet ettiği gerekçesiyle kendisini meşrulaştırarak, çalışmalarını "tedbir" adı altında büyük bir gizlilikle yürüttü.

RÜYALAR, GİZEMLİ HİKAYELER REVAÇTA

Sözde dini söylemlerinde, İslam'ın temel bilgi kaynaklarından çok, rüyalar, gizemli hikayelerin revaç bulduğu yapıda, masum kitleler aldatılarak tek tip, sorgulamayan ve itaat eden bir zihniyet oluşturuldu.

ÖRGÜT ÜYELERİNE EMİRLER, RÜYA YOLUYLA GİDİYOR

Özellikle medya kullanılarak sohbet, vaaz ve konferanslar yoluyla dinin tahrifine tevessül edildi. Örgüt mensuplarına verilen emir ve talimatlar rüya yoluyla Peygambere dayandırılmaya çalışıldı.

FETÖ TUTUKLULARININ "PEYGAMBER ZİYARETİ" YALANI

GÜÇ VE ÇIKAR HAREKETİ

Bu şekilde insanları kandırarak kendi otoritesini tahkim etmeyi yöntem olarak kabul eden yapı, din kisvesi altında bir güç ve çıkar hareketi haline geldi.

KURGULANMIŞ RÜYA SEANSLARI

Gülen'in kurgulanmış rüya seanslarının, planlı kitlesel etkileme yöntemlerinin, bağlılarına sanal manevi haz ve tecrübeler yaşattığı belirtildi. Bu şekilde örgüt üyelerinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sözde kutsal kişiliği, inanç ve yanılmazlığına dair kanaatinin perçinlenmesi sağlandı.

"BEN ABD BAŞKANIYIM" RÜYASI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamalarda, FETÖ'nün, cezaevlerinde tutuklu bulunan üyelerinin çözülmesini önlemek için çok ciddi çalışma yaptığını belirtmişti. Rüyalarla motivasyon yapıldığına ilişkin bir örnek paylaşan Bozdağ, şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD seçimleriyle de biraz irtibatlı bir rüya bu. Bir tanesi diyor ki, 'Rüyamda bir kaynar kazan gördüm. Kaynıyor, Yarabbi bu ne zulüm diyorum, sonra bir baktım, kendimi bir konferans salonunda buldum. Orada bir hanımefendi var. Ona derdimizi anlattık, bizi dinledi. 'Ben size yardımcı olacağım' dedi. Sonra da bize kartını verdi, 'Ben ABD başkanıyım, ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz dedi' diyor. Bu cezaevlerindeki konuşulan rüyalardan birisi. Bir tanesi, Peygamberimiz Malatya Cezaevi'ne gelmiş, bayram namazı kıldırmış. Duvarlar kalkmış, herkes saf olmuş. Şimdi öbürü 'ben görmedim' diyor, diğeri 'senin imanında sıkıntı var. Nasıl görmezsin, ben gördüm' diyor. 'Gördüm' diyen rüyayı uyduran veya yaymakla görevli olan kişi. Bir sürü sahte rüyalarla içerideki insanları motive etmeye çalışıyorlar. Çözülmelerini engellemeye çalışıyorlar."

‘HUSUSİ’ FETÖ’CÜLERE HAFTALIK 25 BİN LİRA

TRUMP, TÜRKİYE'DE NAMAZ KILDI

FETÖ üyelerinin de tutuklu bulunduğu cezaevinde örgüt üyelerinin birbirlerine gönderdikleri belirlenen not kağıtlarında, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın Türkiye'ye gelerek namaz kıldığını rüyasında gördüğünü söyleyen kişinin anlattıkları yer aldı.

Rüya, ele geçirilen notlarda şu ifadelerle anlatıldı:

"Bir garip rüya gördüm. Rüyamda Trump Amerikan Başkanı olmuş, ekibiyle beraber Türkiye'ye ziyarete geliyor. Yanımda tanımadığım ama yakın bir arkadaşım olduğunu bildiğim biriyle heyete mihmandarlık yapıyoruz. Trump, cami ziyareti yapıyor. Ben arkadaşıma, 'İslamofobi hususunda kötü imajını düzeltmek için böyle yapıyor.' diyorum. Trump, camiden çıkıyor. Adam çirkin, iri yarı, saçları siyah. Ben arkadaşa, 'Televizyonda adamın saçları sarıydı boyatmış.' demek ki diyorum... Daha sonra Trump namaza duruyor. Arkadaşım, 'Biz de namaza duralım.' diyor. Ben, 'Yerler çok temiz değil, evde kılarız.' diyorum. Trump'ın arkasında kendi heyetinden takım elbiseli erkekler tek sıra saf halinde namaza duruyorlar. Ancak dikkatimi çekiyor, Trump'ın namazında rüku ve secde yok. Adamın cenaze namazını kıldığını uyanınca fark ettim."

"YAKINDA GÜZEL ŞEYLER OLACAK" RÜYASI

Konya'da yürütülen soruşturmada, bir şüpheli ByLock programını telefonuna yükleme nedenine ilişkin şu bilgileri verdi:

"17-25 Aralık sürecinden sonra 'Örgüt olarak sıkıntıdayız.' denilerek ByLock programını yüklememiz istendi. Buradan, 'Bir rüya gördük, yakında güzel şeyler olacak. Bugün hocamız dedi ki yakında kurtulacağız, biraz sabredin.' gibi motive edici mesajlar gönderiliyordu. Mesajlar, kısa süre sonra siliniyordu."

TRUMP'A ÖZEL KARŞILAMA TÖRENİ

15 TEMMUZ GECESİ FETÖ'CÜ HAİNLERİN KAÇIRDIĞI FAHRİ KASIRGA O GECEYİ ANLATTI