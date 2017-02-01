FETÖ’cü raportör sınırı geçerken yakalandı

Edirne’de, jandarma ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimdeki raportörlük görevinden ihraç edilen M.Ö. isimli şahıs, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçerken yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, Meriç İlçesi'nin Küplü Beldesi mülki sınırları içerisinde bulunan ve 2.Derece kara askeri yasak bölge konumunda olan mevkide, yasadışı yollarla Yunanistan ülkesine geçmeye çalışan M.Ö. isimli şahıs yakalandı.

BAŞBAKANLIK RAPORTÖRÜ, ASELSAN ESKİ ÇALIŞANI

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimdeki raportörlük görevinden yayınlanan OHAL Kanunu 672 Sayılı KHK ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile ihraç edildiği, daha önceden de Aselsan ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)'nda çalıştığı bildirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan şahsın Uzunköprü İlçe Emniyet Amirliği'ndeki sorgusu sürüyor.

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