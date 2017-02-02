Kaymakam Kadir Güntepe'den çelişkili ifadeler

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe'nin tutuklanmasında önemli detaylar ortaya çıktı. Güntepe’nin 'Bylock' kullandığı, kaymakamlar imamı H.Ö. ile 30'dan fazla görüştüğü, çelişkili ifadeler verdiği ve görevinden ihraç edilen eski kaymakam B.C. ile yakın ilişkisinin neden olduğu belirtildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Erdoğan Bayrakdar'ın tayin öncesi yürüttüğü, FETÖ/PDY'nin örgütün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe'nin tutuklanma nedenleri ortaya çıktı.

İşte Güntepe'nin birbirinden çelişkili ifadeleri:

"BYLOCK KULLANMADIM" DEMİŞTİ

Emniyet Müdürlüğü'nde 'Susma hakkını' kullanan Kadir Güntepe'nin adliyedeki ifadesinde örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullanmadığını öne sürdü. Ancak, Kadir Güntepe'nin 27 Ağustos 2014 tarihinde cep telefonuna Amasya'nın Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. tarafından 'ByLock' programının yüklendiği ortaya çıktı.

AMASYA KAYMAKAMLAR İMAMI İLE 30'DAN FAZLA GÖRÜŞME

Ayrıca 2012 yılında H.Ö. görüşmeye başlayan Kadir Güntepe'nin Bylock üzerinden 30'un üzerinde görüşme yaptığı belirlenirken, ifadesinde de çelişki cevaplar verdiği ortaya çıktı.

EŞİMİN RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE H.Ö İLE TANIŞTIM

Aynı soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi Zeynep Güntepe'nin 2014 yılının Ocak ayında rahatsızlandığını belirtmesine rağmen, Kadir Güntepe'nin eşinin rahatsızlığı dolayısıyla 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile 2013 yılında tanıştığını söylediği belirtildi.

EŞİYLE NASIL TANIŞTIĞI

Zeynep Güntepe'nin ifadesinde, eşi ile internet üzerinden tanıştığını ifade ederken, 97'inci dönem kaymakamlarından Kadir Güntepe'nin ise bir arkadaşının vasıtasıyla eşiyle tanıştığını söylediği belirlendi.

KPSS ÇALIŞMA İMAMI İLE İLİŞKİSİ

Güntepe'nin Amasya'nın Hamamözü kaymakamı iken yine 2014 yılında Amasya'nın Göynücek ilçesinde görev yapan ve meslekten ihraç edilen kaymakam B.C. ile ilişkisinin olduğu belirlendi. Güntepe'nin örgütün KPSS çalışma evlerinde imam olarak görev yapan ve tutuklu bulunan O.A. ile de temasının bulunduğu tespit edildi.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA KALDIĞI EV

Üniversite yıllarında nerede kaldığı ile ilgili soruya ise Kadir Güntepe'nin örgütün evlerinde kalmadığını söylediği, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde bir evde kaldığını söylediği, aynı evde birlikte kaldığı arkadaşlarının ismini ise veremediği kaydedildi.

KADİR GÜNTEPE TUTUKLANDI

KADİR GÜNTEPE'NİN EŞİ SERBEST BIRAKILDI