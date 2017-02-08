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Dışişleri Bakanı 'ndan flaş açıklamalar

  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 12:59 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 13:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı , Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, operasyonuna ilişkin, "Biz bölgesel ülkeler ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamız gerekir." dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da konuşan Dışişleri Bakanı , basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ile arasındaki görüşmede, terörle mücadelede bundan sonra nelerin yapılması gerektiği konuşuldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

Önümüzeki süreçte DEAŞ için 3 kritik şehir var. , El Bab ve Musul. Bu şehirlerden DEAŞ'ın temizlenmesi için ortak mücadele vurgusu yapılmıştır. Bu nedenle önümüzdeki süreçte El Bab operasyonunun bir an önce tamamlanması gerekir. Özel Kuvvetlerimiz ve ÖSO ciddi bir yol katettiler. Bu operasyonun bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Bir sonraki hedef Rakka operasyonudur. Biz bölgesel ülkeler ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamız gerekir.

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