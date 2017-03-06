İdlib’de vuruldum

Yaralı halde kurtarılan uçağın pilotu, İdlib’e hava saldırısı düzenlerken vurulduğunu açıkladı. Saldırıyı Ahrar El Şam üstlendi. Muhalifler, uçağın İdlib şehrini bombaladığı sırada hedef alındığını duyurdu

Hatay yakınlarında düşen rejim uçağının pilotu, enkazdan 40 kilometre mesafede bulundu. Önceki akşam saatlerinde Hatay'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye rejim güçlerine ait MİG 21 tipi savaş uçağının enkazı Samandağ Yaylacık Amanos Dağı eteklerinde bulunmuştu. Kokpiti boş olan uçağın pilotunun paraşütle atladığı belirtilirken, pilota da sabah saatlerinde ulaşıldı.

YARALI HALDE BULUNDU

Gelen ihbarlar doğrultusunda askerlerin de katıldığı 9 saatlik arama- tarama faaliyetleri doğrultusunda Suriyeli pilot Mehmet Safhan (56), dün sabah, enkazın 40 kilometre uzağında bitkin halde bulundu. Uçağın tek kişilik olduğu ve başka pilot bulunmadığı, bölgedeki arama tarama çalışmalarının sonlandırıldığı kaydedildi. Ambulans ile Hatay Devlet Hastanesi'ne götürülen pilotun omurgasında kırık olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Suriyeli pilotun kim ya da kimler tarafından düşürüldüğü, hangi görev için sınıra yakın uçtuğu resmi olarak açıklanmadı.

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UÇAĞIN PİLOTU: VURULDUM

Tedavisi süren uçağın pilotu Mehmet Safhan, ilk ifadesinde Lazkiye'den havalandıktan sonra vurulduğunu anlattı. Safhan, İdlib kırsalındaki operasyona gitmek üzere havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söyledi.

AHRAR EL ŞAM: BİZ VURDUK

Rejim çağının düşürülmesini ise Özgür Suriye Ordusu'na bağlı silahlı muhalif gruplardan Ahrar El Şam üstlendi. Grup sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye savaş uçağını İdlib bölgesinde kendilerinin vurduğunu iddia etti. Uçağı 23 mm'lik makineli top atışı ile hedef aldığını iddia eden Ahrar El Şam, uçağın düşme anına ait görüntüleri içeren bir video da yayımladı. Ahrar El Şam düşürdükleri savaş uçağını İdlib şehrini bombaladığı sırada hedef aldıklarını ve Suriye ordusunun şehre hava saldırısının sürdüğünü de iddia etti.

HATAY'A DÜŞEN SAVAŞ UÇAĞININ PİLOTU BULUNDU



CANİKLİ: OLAYI ARAŞTIRIYORUZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, savaş uçağının pilotunun iadesi ile ilgili olarak, "İçinde bulunduğumuz an itibarıyla pilotun tedavisi devam ediyor. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek ama şu an olay çok taze" dedi. Canikli, "Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek" diye konuştu.