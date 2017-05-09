CHP’deki kavgaya rüşvet karıştı!

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar için toplanan PM üyelerinin yaklaşık 7 saat süren toplantısının detayları ortaya çıktı. Akşam gazetesinin haberine göre, Önceki gün yapılan PM toplantısına Manisa Milletvekili Özgür Özel'le İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın tartışmaları damga vurdu. Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin istifasının ardından gözler Özgür Özel'e çevrilmişti. Sayek'in Özel'le birlikte CHP'de 'Eşbaşkanlık' çalışmaları yaptığı partide herkes tarafınca biliniyordu. Özcan, "Özgür Bey bu partide başkan olmak çok zor. Bunu biliyorsun değil mi?" diye çıkıştı.

VAATLER DİSİPLİN KARARI GETİRDİ

Sağlar'ın Kılıçdaroğlu'na eleştirilerinin basında yer alması nedeniyle disipline sevk edilmek istenmesine herkes tepki gösterse de bazı PM üyelerinin 90 derece dönüş yaptı. PM öncesi Gürsel Tekin'in verdiği röportajda Sağlar'ı eleştirip Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmasını değerlendiren bir MYK üyesi, "Tekin, Deniz Baykal'ın en yakın adamıydı. Bir anda Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu oldu. İBB Başkanlığı adaylığı bekliyor. Çıkışının altında yatan neden bu. Ancak aynı görev için Akif Hamza Çebi de mücadele ediyor" dedi.

ALTAY VE TOPRAK RÜŞVET DAĞITIYOR

Partililerin aforoz ettiği Erdoğan Toprak yeni MYK üyelerinin belirlenmesinde etkin isim. Aynı MYK üyesi, "Toprak'ın hayali Bakırköy Belediye Başkanlığı. Toprak gibi Engin Altay da garanti bir ilçeden aday olmak istiyor. Toprak diğer ilçeleri de bazı PM üyelerine vaat etti. Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer Belediyeleri için 5-6 PM üyesinin iştahını kabartıyor. Altay'ın, Fikri Sağlar'ı yerden yere vurmasının nedeni budur. Bazılarına da MYK üyelikleri teklif edildi. Zaten Kılıçdaroğlu'nun en büyük rüşveti MYK üyeliği olmuştur. O nedenle sessiz kalıyorlar. Bu kişiler aday yapılmazsa görün bak ortalığı nasıl karıştıracaklar" dedi.

SAĞLAR'DAN ÖZÜR DİLEMESİ İSTENDİ

CHP'de YDK'ya sevk edilen Fikri Sağlar'a PM üyelerinden özür dilenmesi istendi. Sağlar'ın bu isteğe olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Emre Çam'ın, CHP'li Sağlar'ın açıklamasına düşünce özgürlüğü kapsamında sahip çıktığı gözlendi. PM'de Sağlar'ın ihraç edilmemesi için oy kullananlar şöyle: Gülseren Onanç, Canan Kaftancıoğlu, İlhan Cihaner, Ali Özgündüz, Mehmet Ali Çelebi, Orhan Sarıbal, Emre Çam.

BÖKE'NİN GÖREVİ ERDOĞDU'YA MI VERİLECEK?

Selin Sayek Böke'nin istifa etmesinin ardından Kılıçdaroğlu, göreve Aykut Erdoğdu'yu düşünüyor. Erdoğdu'nun, Sağlar için yapılan oylamada "Evet" demesi bazı PM üyelerinin tepkisini çekti. Erdoğdu'nun dışında PM'de ihraç için el kaldıran bazı üyeler ise şunlar: Engin Altay, Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Sezgin Tanrıkulu, Ali Özcan, Eren Erdem, Sera Kadıgil, Ferihan Karasu, Yasemin Öney Cankurtaran, Sibel Özdemir, Çetin Soysal, Tuğba Ütebay, Zeki Kılıçarslan, Kadir Gökmen Öğüt.

EMEK VERENLERİ GÖRMEZDEN GELİYORSUNUZ!

PM Üyesi Ferihan Karasu, Böke'yi CHP'ye kazandıran Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: PM içinde örgüt tabanından gelen çok arkadaşımız var. Biz emek veriyoruz siz Selin Sayek Böke gibi isimleri partiye getiriyorsunuz. Emek verenleri değil vermeyenleri büyütüyorsunuz. Böke'nin parti görevlerinden istifa etmesi diğer PM üyelerinden Eren Erdem ile Tekin Bingöl'ün de tepkisini çekti. Yapılan eleştirilerden biri ise "2 yıldır partinin hangi kararını veto ettiniz?" sorusuna Böke sessiz kaldı.