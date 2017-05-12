Selin Sayek Böke, yine halkı sokağa çağırdı

CHP'de hizipler savaşı sürüyor. Geçtiğimiz hafta istifa eden CHP sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayet Böke, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine devam ederken aday olma cesareti gösteremedi.

YİNE HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

16 Nisan seçimlerinden sonra halkı sokağa çağırdığı ve siyasi kaos çıkaracak yorumlar yaptığı için büyük tepki toplayan Selin Sayek Böke, bugün Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada bu çağrısını tekrarladı. İkinci Tansu Çiler olarak ismi geçen Böke, aday olmayacağını açıkladı. CHP tabanını yine sokağa davet eden Böke "Sokakta demokratik hakkını kullanmak için, "ben buradayım" diyenlere, sokağın korkulacak değil, terörle özdeş değil, bir anayasal hak, demokrasinin en temel tarifi olduğunu anımsatan bir yeni siyaset zeminini sahiplenmek gerektiğini düşünüyorum." dedi

ADAY DEĞİLİM

CHP'nin Tansu Çilleri olarak lanse edilen ve 6 hizipten biri olarak sunulan Selin Sayek Böke, aday olmadığını açıkladı: "Aday değilim. Bu istifa, CHP'nin kurultay süreciyle ilgili değil. Aday olmaya niyetim yok. CHP'nin ihtiyacı kişiler üzerinden liderlik tartışması değil, siyasi görüşler üzerinden partinin yarınlarını tartışmak olmalı."