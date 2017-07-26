Silivri'de HERO şovuna Başsavcılık geçit vermedi

Silivri Cezaevi'nde FETÖ'den tutuklu bulunan eski binbaşI Ümit Keser'in eşi Kezban Keser cezaevindeki açık görüşe "MONDAY HERO"ibaresİ yazılı bir tişörtle gelince Jandarma Karakolu'na götürüldü.

AÇIK GÖRÜŞE GİRMEK İSTEDİ

Harp Akademileri Komutanlığı eski personeli olan Ümit Keser'in eşi Kezban Keser'in bugün cezaevindeki açık görüşe girmek istediği sırada yapılan kontrolde kendi üzerinde giydiği tişörtte "MONDAY HERO" ibaresi (pazartesi kahramanı) yazılı olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahıs görüşme yaptırılmayarak adli soruşturma işlemleri için Silivri Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. Olay ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız'ın talimatıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayın idari açıdan da incelendiği kaydedildi.