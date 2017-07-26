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Silivri'de şovuna Başsavcılık geçit vermedi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 26.7.2017 14:17 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 14:22
Silivri'de HERO şovuna Başsavcılık geçit vermedi

'nde 'den tutuklu bulunan eski binbaşı 'in eşi cezaevindeki açık görüşe "MONDAY " ibaresi yazılı bir tişörtle gelince içeri alınmadı. Keser, Jandarma Karakolu'na götürüldü.

'nde 'den tutuklu bulunan eski binbaşI 'in eşi cezaevindeki açık görüşe "MONDAY "ibaresİ yazılı bir tişörtle gelince Jandarma Karakolu'na götürüldü.

AÇIK GÖRÜŞE GİRMEK İSTEDİ

Harp Akademileri Komutanlığı eski personeli olan Ümit Keser'in eşi Kezban Keser'in bugün cezaevindeki açık görüşe girmek istediği sırada yapılan kontrolde kendi üzerinde giydiği tişörtte "MONDAY HERO" ibaresi (pazartesi kahramanı) yazılı olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahıs görüşme yaptırılmayarak adli soruşturma işlemleri için Silivri Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. Olay ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız'ın talimatıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayın idari açıdan da incelendiği kaydedildi.

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Silivri'de HERO şovuna Başsavcılık geçit vermedi
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