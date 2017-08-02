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: Tarihi dava davasında ikinci celse

AA

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Giriş Tarihi: 2.8.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 11:00
Son dakika: Tarihi dava Akıncı Üssü davasında ikinci celse

haberi... FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın ikinci celsesi başladı. da sanık savunmaları alınıyor. 'nün Sivil İmamı , darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı ve Adil Öksüz'le birlikte Fetullah Gülen'le görüştüğü iddialarını kabul etmedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın ikinci celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arasında bulunduğu müşteki avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

FETÖ'CÜ SANIKLAR SAVUNMALARINI YAPACAK!

Duruşmada hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanık savunmalarının alınmasına başlanacak.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dünkü duruşma sonunda, savunması alınacak ilk sanıkların, darbe girişimi sırasında 'nde oldukları belirlenen , Harun Biniş ve Nurettin Oruç olacağını bildirmişti.

KEMAL BATMAZ: ADİL ÖKSÜZ'LE TESADÜFEN KARŞILAŞTIM

Darbe girişiminin merkez üssü olarak kullanılan ve derdest edilen komutanların tutulduğu yer olan Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik açılan ve 486 sanığın yargılandığı davada savunmasını yapan 'sivil imam' Kemal Batmaz, darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı ve Adil Öksüz'le birlikte Fetullah Gülen'le görüştüğü iddialarını kabul etmedi. ABD'ye iş seyahati için gittiğini söyleyen Batmaz, darbe girişiminden kısa süre önceki Adil Öksüz'le Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik kamera görüntülerinin ise tesadüf olduğunu iddia etti.

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Son dakika: Tarihi dava Akıncı Üssü davasında ikinci celse
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