Son dakika: FETÖ'cü hain şimdi de gerizekalı rolü yapıyor

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşması sürüyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşma, perşembeden itibaren konuşan tutuklu sanık Haldun Gülmez'e söz verilmesiyle devam ediyor.

Yaklaşık 20 saattir konuşan Gülmez'in sık sık aynı şeyleri söylemesi üzerine duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün söz aldı.

Sanığın aynı şeyleri anlatıp mahkemeyi oyaladığına dikkati çeken Düzgün, "Sanık çok bilinçli ve örgütsel bir tavır içerisinde savunmasını uzatmaya çalışıyor" dedi.

"BİZİ OTUR DEMEYE ZORLUYORSUN"

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise sanığa, üç gündür aynı şeyleri anlattığını belirterek esas hakkında savunma yapmasını istedi.

Sanığın savunması dışında olaylar anlattığını aktaran Baştoğ, "Üç gündür seni dinliyoruz. Hala suçlamalara ilişkin konulara gelmiyorsun. Bizi 'otur' demeye zorluyorsun. Sen bu kürsüyü kötüye kullanıyorsun. Suçlamalara ilişkin savunma yaptın ama hala esasa ilişkin savunma yapmadın. Hala ortalıkta geziyorsun" diyerek sanığı uyardı.

Duruşma Gülmez'in dinlenilmesiyle devam ediyor.

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