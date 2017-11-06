Beşiktaş’taki saldırısı davasında şehit annesi isyan etti: Kan kusasınız inşallah

İstanbul'da geçen sene oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin dava İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görüldü. Duruşmada, iddianamede sanıklara isnat edilen suçlamalar okundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mustafa Çakar, daha sona sanıkların savunmalarını yapması için sırasıyla kürsüye çağırdı. Baro tarafından tüm tutuklu sanıklar adına bir avukatın görevlendirildiği duruşmada söz alan tutuklu sanıklar Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz, Sercan Bingöl, Rıdvan Döner, Fırat Kise, Necip Yılmaz, Hikmet Ölçer ve Raşit Beyhan savunma yapmak için hazırlanamadıklarını öne sürdü.

Sanıkların, tutacakları özel avukatları huzurunda savunma yapmak istediklerini söylemeleri üzerine Mahkeme Başkanı Çakar, aylar önce iddianamenin sanıklara tebliğ edildiğini anlatarak, istenildiği takdirde baronun avukat görevlendirebileceğini hatırlattı. Çakar, sanıklara hitaben, "Hepinize, avukatınız var mı diye sorduk, neden cevap vermediniz? Şimdi burada hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Hepiniz anlaşarak mı geldiniz, savunma yapmak istememeniz tesadüf mü?" diye tepki gösterdi.

ÖRGÜTSEL SAVUNMA YAPTIKLARI ANLAŞILDI

Görüşü sorulan duruşma cumhuriyet savcısı, "Sanıkların örgütsel savunma yaptıkları anlaşılmıştır. Ek süre taleplerin reddini talep ediyoruz." dedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

ŞEHİT YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada, patlamada Beşiktaş Store'da çalışırken şehit olan Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu, sanıklara tepki gösterdi. Anne Uncu, "Teröristler… Benim içim yanıyor. Avukat istiyorlarmış, kan kusasınız inşallah. Ben çok ağladım, sizin de analarınız ağlasın." dedi. Patlamada şehit düşen İETT şoförü Ahmet Dokuyucu'nun eşi Esma Dokuyucu da sanıkların savunma yapmamalarına tepki göstererek, "Eşim öldükten sonra çok zor günler geçirdim. Bunların savunulacak bir şeyleri yok. Asılmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.