"Feyenoord hikaye, Fenerbahçe gruptan çıkar"

Fenerbahçe'nin iki eski futbolcusu Serkan Reçber ve Tanju Çolak ile A Spor Müdürü Serkan Korkmaz, sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Feyenoord ve Zorya ile aynı gruba düştü. Genel kanı; grubun Şampiyonlar Ligi gruplarını andırması yönünde oldu. İngilizler Fenerbahçe ile aynı gruba düşmekten çok memnun kalmazken görüşlerine başvurduğumuz Fenerbahçe'nin iki eski futbolcusu Serkan Reçber ve Tanju Çolak ile tecrübeli televizyoncu A Spor Müdürü Serkan Korkmaz da sarı lacivertli takımı 2. sıra için favori gördüklerini söylediler.

İNGİLİZLER FENERBAHÇE'DEN KORKTU!

İşte Serkan Reçber, Tanju Çolak ve Serkan Korkmaz'ın eşleşme hakkında görüşleri:

SERKAN REÇBER

Grubun fantastik olduğunu düşünüyorum. Algının dışında, Fenerbahçe, Manchester United ile birlikte ilk 2'de çıkacaktır. Güçlü camiaların bu tarz gruplardan çıkması kalitesini ve özgüvenini artırır. Grup maçlarında uluslararası tecrübesi yüksek oyuncuların fark yaratması gerekli. Skrtel, Van der wiel, Van persie ve Kjaer sorumluluk alıp, isimlerine ve kariyerlerine yakışır şekilde Fenerbahçe'yi bir üst tura taşıyacak isimler. Zaten üst düzey oyuncular da burada fark yaratmalıdır. Bu isimlerin de bu durumun farkında olduklarını düşünüyorum.

TANJU ÇOLAK

Fenerbahçe ilk ikiye rahat girer. Manchester'dan sonra Fenerbahçe 2. sıranın en büyük adayı. Feyenoord hikaye. Ama Fenerbahçe'ye iki takviye gerekli. Böylece çok daha iyi yerlere gelecektir. 10 numara özellikli bir orta saha gerekiyor. Ayrı çabuk, hızlı bir kanat transferi de lazım. Bu transferlerin de yapılması ile Fenerbahçe bir üst tura rahat çıkacaktır.

SERKAN KORKMAZ

'Manchester United eski Manchester değil','Feyenoord da eski Feyenoord değil' deniyor. Bunlara katılmıyorum. İkisi de çok önemli takımlar. Birisi beni yolda çevirip 'Zorya Lunehsk' dese, 'Pardon!' derdim. İkincilik için Feyenoord ve Fenerbahçe arasında bir çekilme olur. Temsilcimizin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Konyaspor ve Osmanlıspor'un işi ise çok zor. Keza ikisinin de ligi daha öncelikli düşündüğünü zannediyorum.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor