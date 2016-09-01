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Ünlü kulüp başkanı odasında ölü bulundu!

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 13:23 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 13:51
Ünlü kulüp başkanı odasında ölü bulundu!
Ünlü kulüp başkanı odasında ölü bulundu!

’un Cumartesi günü hazırlık maçı yapacağı Al-Ittihad Jeddah Kulübü Başkanı Suudi Arabistanlı iş adamı Ahmed Mesoud, Sapanca’daki otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Adapazarı'nın Sapanca ilçesinde kamp yapan Al-Ittihad Jeddah kulübü büyük bir şokla karşılaştı.

OTEL ODASINDA BULUNDU

Sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Al-Ittihad Jeddah Futbol Kulübü Başkanı Suudi Arabistanlı iş adamı Ahmed Mesoud otel odasında ölü bulundu. Mesoud'un cansız bedeni Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Al-Ittihad Jeddah takımının Cumartesi günü Timsah Arena'da ile yapacağı hazırlık maçı da iptal edildi.

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Mesoud geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, OTSAD Başkanı Hüseyin Kırk'a ve sporlu yöneticilere ve teknik heyete teşekkür ederek, "Bursa'nın eşsiz güzelliklerini görmek çok güzel" demişti.

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