Ünlü kulüp başkanı odasında ölü bulundu!

Bursaspor’un Cumartesi günü hazırlık maçı yapacağı Al-Ittihad Jeddah Futbol Kulübü Başkanı Suudi Arabistanlı iş adamı Ahmed Mesoud, Sapanca’daki otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Adapazarı'nın Sapanca ilçesinde kamp yapan Al-Ittihad Jeddah kulübü büyük bir şokla karşılaştı.

OTEL ODASINDA BULUNDU

Sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Al-Ittihad Jeddah Futbol Kulübü Başkanı Suudi Arabistanlı iş adamı Ahmed Mesoud otel odasında ölü bulundu. Mesoud'un cansız bedeni Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Al-Ittihad Jeddah takımının Cumartesi günü Timsah Arena'da Bursaspor ile yapacağı hazırlık maçı da iptal edildi.

18 YAŞINDAKİ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ!

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Mesoud geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, OTSAD Başkanı Hüseyin Kırk'a ve Bursasporlu yöneticilere ve teknik heyete teşekkür ederek, "Bursa'nın eşsiz güzelliklerini görmek çok güzel" demişti.