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Milli Takım kadrosunda 3 değişiklik

  • AA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 15:36
Milli Takım kadrosunda 3 değişiklik
Milli Takım kadrosunda 3 değişiklik

Salih Uçan, ve , Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna katıldı

A Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile yapacağı maçın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın 27 kişilik kadrosunda yer alan Salih Uçan, ve , 6 Eylül'de UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ile oynayacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Salih, Cengiz ve İrfan, Ümit Milli Takım'ın Ankara'daki kampına katıldı.

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