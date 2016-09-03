Beşiktaş ile Gaziantepspor Vodafone Arena'da hazırlık maçı oynayacak. Peki Beşiktaş - Gaziantepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasını Gaziantepspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirecek.
Beşiktaş - Gaziantepspor maçı bu akşam (3 Eylül Cumartesi) Vodafone Arena'da saat 19.00'da oynanacak. Beşiktaş - Gaziantepspor maçı BJK TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1 : 70TL
Kategori 2 : 60TL
Kategori 3 : 55TL
Kategori 4 : 50TL
Kategori 5 : 45TL
Kategori 6 : 40TL
Kategori 7 : 35TL
Kategori 8 : 30TL
Kategori 9 Rakip : 30TL
VIP : 100TL
1903 A-E BLOK : 100TL (Yemekli)
1903 B - D BLOK : 110TL (Yemekli)
1903 C BLOK : 120TL (Yemekli)