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- maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 15:34
Beşiktaş - Gaziantepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş - Gaziantepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ile Vodafone Arena'da hazırlık maçı oynayacak. Peki - maçı ne saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasını ile hazırlık maçı yaparak değerlendirecek.

Beşiktaş - Gaziantepspor maçı bu akşam (3 Eylül Cumartesi) Vodafone Arena'da saat 19.00'da oynanacak. - maçı 'den canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 : 70TL
Kategori 2 : 60TL
Kategori 3 : 55TL
Kategori 4 : 50TL
Kategori 5 : 45TL
Kategori 6 : 40TL
Kategori 7 : 35TL
Kategori 8 : 30TL
Kategori 9 Rakip : 30TL
VIP : 100TL
1903 A-E BLOK : 100TL (Yemekli)
1903 B - D BLOK : 110TL (Yemekli)
1903 C BLOK : 120TL (Yemekli)

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