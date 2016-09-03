Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık bölümün ilk derbisi 24 Eylül'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.

Ligde 16 haftalık bölümün ilk derbisi 24 Eylül'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 16 haftalık bölümün ilk derbisi 24 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 16 hafta üzerinden oynanacak ilk bölüm programını açıkladı. İlk iki haftası sona eren ligde büyük maçların tarihleri de belli oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde "4 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak maçların programı şöyle:

5. Hafta (24 Eylül Cumartesi)

20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Arena)

8. Hafta (22 Ekim Cumartesi)

19.00 Galatasaray - Trabzonspor (Türk Telekom Arena)

10. Hafta (5 Kasım Cumartesi)

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Vodafone Arena)

11. Hafta (20 Kasım Pazar)

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker)

13. Hafta (3 Aralık Cumartesi)

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker)

16. Hafta (26 Aralık Pazartesi)

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)

Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümün maç programı şöyle:

3. HAFTA

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Kayserispor - Galatasaray (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

20.00 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Adanaspor - Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)

21.15 Beşiktaş - Kardemir Karabükspor (Vodafone Arena)

11 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor - Akhisar Belediyespor (Çaykur Didi)

17.00 Trabzonspor - Osmanlıspor (Hüseyin Avni Aker)

20.00 Antalyaspor - Atiker Konyaspor (Antalya)

20.00 Fenerbahçe - Bursaspor (Ülker)

4. HAFTA

16 Eylül Cuma:

19.00 Kardemir Karabükspor - Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Bursaspor - Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17 Eylül Cumartesi:

18.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Stadı henüz açıklanmadı)

20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Türk Telekom Arena)

18 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor - Adanaspor (Osmanlı)

17.00 Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

19.30 Gaziantepspor - Medipol Başakşehir (Kamil Ocak)

20.00 Akhisar Belediyespor - Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)

19 Eylül Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

5. HAFTA

23 Eylül Cuma:

20.00 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor (Antalya)

24 Eylül Cumartesi:

13.30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor (Hüseyin Avni Aker)

20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Arena)

25 Eylül Pazar:

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

16.00 Bursaspor - Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe - Gaziantepspor (Ülker)

26 Eylül Pazartesi:

20.00 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

6. HAFTA

30 Eylül Cuma:

20.00 Akhisar Belediyespor - Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

1 Ekim Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa - Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kardemir Karabükspor - Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Gaziantepspor - Bursaspor (Kamil Ocak)

19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Çaykur Didi)

2 Ekim Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir (Alanya Oba)

16.00 Galatasaray - Antalyaspor (Türk Telekom Arena)

19.00 Atiker Konyaspor - Adanaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Osmanlıspor - Fenerbahçe (Osmanlı)

7. HAFTA

15 Ekim Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa - Gaziantepspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Kayserispor - Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

19.30 Adanaspor - Kardemir Karabükspor (5 Ocak Fatih Terim)

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)

16 Ekim Pazar:

13.30 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Bursaspor - Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

19.00 Trabzonspor - Akhisar Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Antalya)

8. HAFTA

21 Ekim Cuma:

19.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

20.00 Gaziantepspor - Kayserispor (Kamil Ocak)

22 Ekim Cumartesi:

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor (Alanya Oba)

19.00 Akhisar Belediyespor - Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Galatasaray - Trabzonspor (Türk Telekom Arena)

23 Ekim Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Osmanlıspor - Kasımpaşa (Osmanlı)

19.00 Beşiktaş - Antalyaspor (Vodafone Arena)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

9. HAFTA

28 Ekim Cuma:

20.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

29 Ekim Cumartesi:

13.30 Gaziantepspor - Osmanlıspor (Kamil Ocak)

16.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adanaspor - Galatasaray (5 Ocak Fatih Terim)

30 Ekim Pazar:

13.30 Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Hüseyin Avni Aker)

19.00 Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor (Ülker)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Kayserispor - Antalyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

10. HAFTA

4 Kasım Cuma:

20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir (Türk Telekom Arena)

5 Kasım Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantepspor (Alanya Oba)

16.00 Kardemir Karabükspor - Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Antalya)

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Vodafone Arena)

6 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor - Adanaspor (Çaykur Didi)

16.00 Osmanlıspor - Kayserispor (Osmanlı)

19.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)

11. HAFTA

19 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantepspor - Atiker Konyaspor (Kamil Ocak)

16.00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)

19.00 Adanaspor - Beşiktaş (5 Ocak Fatih Terim)

20 Kasım Pazar:

14.00 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Kayserispor - Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker)

21 Kasım Pazartesi:

19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Trabzonspor - Antalyaspor (Hüseyin Avni Aker)

12. HAFTA

25 Kasım Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor (Alanya Oba)

20.00 Galatasaray - Bursaspor (Türk Telekom Arena)

26 Kasım Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor - Gaziantepspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Akhisar Belediyespor - Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Antalyaspor - Adanaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Vodafone Arena)

27 Kasım Pazar:

16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi)

28 Kasım Pazartesi:

20.00 Atiker Konyaspor - Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)

13. HAFTA

3 Aralık Cumartesi:

14.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker)

4 Aralık Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor (Alanya Oba)

16.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

16.00 Gaziantepspor - Akhisar Belediyespor (Kamil Ocak)

19.00 Adanaspor - Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

5 Aralık Pazartesi:

20.00 Kayserispor - Trabzonspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

20.00 Bursaspor - Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14. HAFTA

9 Aralık Cuma:

20.00 Trabzonspor - Adanaspor (Hüseyin Avni Aker)

10 Aralık Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş - Bursaspor (Vodafone Arena)

11 Aralık Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Atiker Konyaspor - Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray - Gaziantepspor (Türk Telekom Arena)

12 Aralık Pazartesi:

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe (Antalya)

15. HAFTA

17 Aralık Cumartesi:

14.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Aralık Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Gaziantepspor - Çaykur Rizespor (Kamil Ocak)

16.00 Adanaspor - Kayserispor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Akhisar Belediyespor (Alanya Oba)

19.00 Osmanlıspor - Galatasaray (Osmanlı)

19 Aralık Pazartesi:

20.00 Bursaspor - Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği (Ülker)

16. HAFTA

24 Aralık Cumartesi:

16.00 Adanaspor - Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor (Vodafone Arena)

25 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor - Osmanlıspor (Çaykur Didi)

16.00 Kayserispor - Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

16.00 Akhisar Belediyespor - Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Antalyaspor - Kasımpaşa (Antalya)

19.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena)

26 Aralık Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği - Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Trabzopspor - Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)