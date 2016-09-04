Bak sen şu Pereira'nın yaptığına...

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın talebiyle 2012-13 yılında Samandıra tesislerine kurulan 20 kameralık sistemin Pereira tarafından kullanılmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın talebiyle 2012-13 yılında Samandıra tesislerine 20 kameralık bir sistem kurulmuştu.



Bu sistem antrenman başladığı anda kayda giriyor, aynı anda tüm futbolcuların koşu mesafesi, koşu hızı, depar sayısı, ikili mücadele girme ve kazanma/ kaybetme sayısı, idmandaki isabetli/ isabetsiz şut sayısı gibi tüm istatistiklerini çıkarıyordu.



Oldukça masraflı olan bu sistemi Ersun Yanal da, İsmail Kartal da etkin şekilde kullandı. Sistemin Vitor Pereira tarafından "boşa masraf" dediği için kaldırıldığı ortaya çıktı. (Habertürk)

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