Fernandao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Kayseri maçında bileğinde sakatlanan Brezilyalı forvetin, 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak durum beklenildiğinden daha ciddi. Fernandao’nun dönüşü ekim ayının sonunu bulacak.

Ligin ilk iki maçında yedek kalan ve sonradan oyuna giren Fernandao, Kayserispor mücadelesinde bileğinden sakatlanmıştı. Yapılan tetkiklerde ve çekilen MR sonucunda Fernandao'nun sol ayak bileğindeki bağlarda kopma tespit edilmişti. İlk etapta Brezilyalı forvetin 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, durum beklenenden daha ciddi.

EKİM SONUNDA ANCAK...

Öyle ki tedavi sürecinin uzayacağı belirtilen Fernandao, ancak ekim ayının sonuna doğru hazır hale gelecek ve sahaya çıkabilecek. Sağlık heyetinin durumunu sürekli kontrol ettiği Fernandao'ya, kilo almaması için diyet programı da verildi.

TEST SONUÇLARI ADVOCAAT'I ŞOK ETTİ

KALDI İKİ FORVET

Sezon başı kampına bir hayli kilolu gelen ve fazlalıklarını uzun süre atamayan dev forvet için bu kez ekstra önlem alındı.

Fernandao'nun yokluğunda Van Persie ve Emenike ile ileri uçta Fenerbahçe gol arayacak. Teknik direktör Advocaat, Sow'u ise hücum hattının sol tarafından kullanmayı düşünüyor. (Fanatik)

ADVOCAAT SİSTEMİ BELİRLEDİ!