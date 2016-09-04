Beşiktaş'ın devre arası transfer planı hazır!

Yoğun bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş, 2 takviye yapmayı planladıkları stoper hattına sadece Atınç Nukan'ı kazandırmıştı. Beşiktaş yönetiminin; ara transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladığı ve Gil ile Abdennour için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Yeni sezon öncesinde yapılan transfer çalışmalarında stoper bölgesine en az 2 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Atınç Nukan'ın RB Leipzig'ten kiralanmasının ardından defteri kapatmıştı.

Konuyla ilgili olarak önceki gün açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkan Fikret Orman, "Stoper transferi için yoğun çaba sarf ettik. Ama yaptığımız görüşmelerde aldığımız geri dönüşleri mantıklı bulmadık" ifadelerini kullandı. Hareketli bir transfer dönemini geride bırakan yönetimin, stoper transferiyle ilgili olarak çalışmalarını sürdürdüğü ve Ocak ayında bu bölgenin yeni bir futbolcuyla takviye edileceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN GOMEZ'E 'HUKUK' TAKİBİ

ANLAŞMA ŞİMDİDEN TAMAM

Stoper transferi konusunda uzun süre Çin Ligi ekibi Shandong Luneng'in Brezilyalı yıldızı Carlos Gil ile İspanya La Liga temsilcisi Valencia'nın Tunuslu oyuncusu Aymen Abdennour için girişimlerde bulunan Beşiktaş yönetiminin, bu 2 futbolcu konusunda temaslarına devam ettiği öğrenildi.

Bu konuda önceliği Gil'e veren Beşiktaş'ın, tecrübeli futbolcuyla Ocak ayı için şimdiden el sıkıştığı ve kulüplerin bonservis pazarlığına devam ettiği belirtildi.

GIL KİMDİR?

Doğum tarihi: 12.06.1987 (29)

Doğum yeri: Campos dos Goytacaze

Ülkesi: Brezilya

Pozisyon: Stoper

Takımı: Shandong Luneng

Oynadığı takımlar: Americano, Atletico Goianiense, Cruzeiro, Valenciennes, Corinthians

GALA GECESİ

ABDENNOUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 06.08.1990 (26)

Doğum yeri: Sousse

Ülkesi: Tunus

Pozisyon: Stoper

Takımı: Valencia

Oynadığı takımlar: Werder Bremen, Etoile Sahel, Toulouse, Monaco

(Fanatik)