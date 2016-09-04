Beşiktaş'tan Gomez'e 'hukuk' takibi

Başkan Fikret Orman’ın talimatıyla harekete geçen BJK Hukuk Bürosu, Almanya Maliye Bakanlığı’na bir yazı gönderdi. Gomez’in transferi için ödenecek vergiler üzerinden konuyu aydınlatmayı planlayan yönetim, Almanya’da bu tür davalarda katı kurallar uygulandığı için operasyonu İtalya yerine bu ülkeden başlattı.

Beşiktaş Yönetimi, transferin kapanmasıyla, gözünü Mario Gomez'e çevirdi. Önceki gün Vodafone Arena'da yapılan toplu imza töreninde, Alman golcünün, Fiorentina'dan Wolfsburg'a gidiş sürecini ve kontratları yakından takip edeceklerini belirten Başkan Fikret Orman bugün düğmeye bastı.

OPERASYON ALMANYA'DA BAŞLADI



Orman'ın talimatıyla harekete geçen BJK Hukuk Bürosu ilk olarak Almanya Maliye Bakanlığı'na bir yazı gönderdi. Bu transferde ödenecek vergiler üzerinden konuyu aydınlatmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, Almanya'da bu tür davalarda katı kurallar uygulandığı için, Mario Gomez operasyonunu İtalya yerine bu ülkeden başlattı.

GALA GECESİ

MALİYE BAKANLIĞI İLE TEMASA GEÇİLDİ



Gomez transferinde olası kayıtdışı parayı takip etmek için Almanya Maliye Bakanlığı ile temas kuran Beşiktaş Yönetimi, Wolfsburg'un sponsorluk anlaşmalarını da yakından izletmeye çalışacak. İtalya'dan Almanya'ya giden Mario Gomez'in, sponsorluk gibi imkanları kullanarak mali çalımlarla bu transferi ucuz göstermesi ihtimalini de göz önünde bulunduran siyah - beyazlı yönetim, hem Wolfsburg hem de Fiorentina'dan, ayrıca sözleşmeleri isteyecek.

GÜNEŞ’TEN TOLGA MESAJI

ALMANLAR İLE ORTAK



Transfer döneminin başında, Avrupa basınında 14 milyon euro gibi rakamların bonservis bedeli olarak yazıldığını da göz önünde bulunduran Beşiktaş Yönetimi, bu nedenle kulübe verilecek olan 1.5 milyon euroya şimdilik 'evet' demeyecek. Almanya Maliye Bakanlığı ile birlikte hareket edecek olan siyah - beyazlı yönetim, bu konuda UEFA'ya da bir yazı gönderecek. (Milliyet)