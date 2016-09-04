İşte FETÖ’nün sinsi planları

FETÖ lideri, 1994’te Hakan Şükür’ün de yer aldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada G.Saray Lisesi ve Fenerbahçe Kulübü için planlar yapıyor

1994 yılında Hakan Şükür ve kardeşi Gökhan Şükür'ün de katıldığı bir toplantıda konuşan paralel yapının lideri Fetullah Gülen, G.Saray ve F.Bahçe için şu tespitleriyle örgütün kulüplere girmek için nasıl sinsice çalıştığını gözler önüne serdi. İşte FETÖ liderinin o çarpıcı sözleri: "Galatasaray bir düşüş yaşıyor ama tabii hiç moral bozukluğuna gitmemek gerekiyor... Bu zannediyorum hani biraz bileniyor. Biraz daha teknik arayışına girecek. İnsan hep böyle zaferden zafere giderse zaferin sarhoşu da olabilir. Bu defa fikir ve muhakemeye o zafer galebe çalar.

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G.Saray Lisesi için de bir çalışma yürüttüklerini belirten FETÖ lideri, "Bir lise fakat üniversite gibi Türk toplumunun aleyhinde kullanılmış entel talebeleri var. En zekileri, iyi yetiştirilmişleri milletin başına musallat edilmiş. Ama oradaki arkadaşlarımızın faaliyetleri ile kendi yörüngemize girecektir" diyor. Gülen F.Bahçe ile ilgili olarak ise "Bize karşı biraz katı bir tutum içindeler. Ancak Türk insanı... Biraz meşgul olunca hallederiz. İnancın kendisine ait büyüsü vardır. Bu biraz takım makım konusunu aşıyor" ifadelerini kullanıyor.



1994'te çekilen videoda konuşan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yanında Hakan Şükür ile kardeşi Gökhan Şükür de yer alıyor. Konuşmanın en ilginç noktası ise FETÖ liderinin zararlı olarak gördüğü Galatasaray Lisesi'ni ele geçirmeye çalışmak için bir faaliyet yürüteceklerini söylediğinin ilk kez ortaya çıkması...